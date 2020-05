Motorsport Heroes: Michele Mouton WRC-s karrierjének szomorú vége

Michele Mouton a rali történetének legsikeresebb női versenyzője, és az utolsó WRC-s eseményén kiesett a harmadik helyről a Peugeot 205 T16 technikai meghibásodása miatt. Viszont egy nappal később a Lancia versenyzője, Henri Toivonen és a navigátora, Sergio Cresta elhunyt, ami a Group B gépek végének kezdete volt.

„Már az első nap után tudtam, hogy a maximumomat hozom. Összességében a harmadik helyen álltam Toivonen és Bruno Saby mögött. problémám volt a sebességváltóval, és ki kellett állnom. De számomra ez volt a legjobb rali.” - mondta Mouton a filmben.

„Ezután tudtam, hogy ha a sportban folytatnám, akkor lemaradnék a családi életről. Ekkor 35 éves voltam. Számomra ez egyértelmű volt, és azt mondtam Fredrik Johnsonnak, az akkori partneremnek, hogy ezzel én végeztem a WRC-vel.”

„Tehát befejeztem, de ezt sosem bántam meg, mert a következő évben megszültem a lányomat, Jessie-t, szóval ez volt a megfelelő idő.”

Mouton tehát az év végén visszavonult, de előtte dominálni tudta az az évi német bajnokságot, így az első nővé vált, aki nagy ralibajnokságban tudott bajnoki címet szerezni. Később Mouton a Race of Championsön is részt vett Johnsonnal, Toivonen emlékére.

Manish Pandey, aki a számos díjat bezsebelő Senna-filmet is írta, a 111 perces filmben a motorsport világának hőseivel készült interjúkat is meg lehet tekinteni, amelyben archív és először látott felvételek is szerepelnek.

