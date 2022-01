Drámákkal teli Monte-Carlo-ralit hozott az új hibrid rendszer

Gyakorlatilag minden márkának adódott problémája a hibrid rendszerekkel, hiszen már a csütörtöki shakedownon előjöttek a problémák. Ott Tanak például a rajtig sem jutott el, ugyanis a hibridrendszer letiltott a Hyundaiban.

Navigátorával azonban úgy döntöttek, hogy bevállalják a büntetést és hibrid erőforrás nélkül mentek végig az etapon, amit a szabályok tiltanak. Az észt számára egy rémálommá vált a Monte, miután szombaton két defektet is kapott, így a csapattal közösen úgy döntöttek, hogy vasárnap már inkább el sem indulnak.

A pilóták, leginkább a Hyundai részéről nem szívlelték az új rendszert és rengeteg nem várt nehézséget is hozott magával az újítás. Mivel a szakaszok végén a szabályok szerint kötelezően át kell váltani a pilótáknak elektromos üzemmódba, azonban sokszor ez nem aktiválódott.

Az új Rally1-es autók nem rendelkeznek elektromos szervóval, így teljesen elektromos üzemmódban a pilótáknak meggyűlt a bajuk a kormányázással is. Az élő közvetítéseken nem egyszer láthattuk, hogy a pilóták és szerelőik tolják az autókat a szervízparkban, ez is annak köszönhető, hogy az elektromos rendszerek egyszer működtek, egyszer pedig nem.

Oliver Solberg sem fog túl pozitívan visszaemlékezni az idei Montére, ugyanis a Hyundai versenyzője a lassúságon kívül azzal is szenvedett, hogy az autóba beszivárgó füstött csapata nem tudta 3 nap alatt megszüntetni. Solberg bukott is egyet, de szerencsére folytatni tudta, azonban a füst továbbra is fennállt, így a svédnek hiába sikerült teljesíteni a vasárnapi nap első szakaszát, annyira rosszul lettek navigátorával, hogy a csapattal közösen úgy döntöttek, hogy ők is feladják a ralit.

Adrien Fourmaux járt a legrosszabbul, aki eléggé nagy sebességgel a „fekete jégen“ megcsúszott egy bukkanó után és egy sziklának csapódott, amely tovább dobta autóját egy szakadékba. Hihetetlen módon a francia pilóta és navigátora, Alexandre Coría is megúszták a balesetet, bár egyes felvételeken látszik, hogy lelkileg mennyire megviselte a két pilótát a baleset.

Az utolsó előtti szakaszon aztán jött a dráma, hiszen az addigi éllovas, nyolcszoros győztes Sébastien Ogier defektet kapott, így több mint fél percet veszített a kerékcsere miatt. Sébastien Loeb így átvette a vezetést 9,5 másodperccel és következhetett a mindent eldöntő szakasz.

Az utolsó Power Stage-en Loeb már nem hibázott, extra óvatosan jött le, pláne annak tudatában, hogy az előtte induló Ogier beugrott a rajtba - őt is a hibrid-rendszer tréfálta meg. Ogier így hiába volt a leggyorsabb, tíz másodperces büntetést kapott.

Loeb tehát másfél év kihagyás után győzelemmel tért vissza WRC-be és bebizonyította, hogy még mindig a kategória egyik, ha nem a legjobbja. Nem csoda, hogy az M-Sport szeretné, ha a 47 éves francia több futamon is rajthoz állna idén.

A második helyen így Ogier végzett, őt pedig Loeb csapattársa, Craig Breen követte a másik Ford Pumával. A negyedik Kalle Rovanperä lett, az ötödik helyen pedig Gus Greensmith végzett. Folytatás február végén, a Svéd-ralin.

