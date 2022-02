Az FIA már most szeretné elkezdeni a következő generációs WRC-k fejlesztését

Idén a WRC szabályrendszerét teljesen átalakították és az autók 100%-ban fenntartható üzemanyaggal versenyeznek. Ez a WRC első lépése a környezetbarátabb jövő felé, más motorsport-szakágak nyomdokaiba lépve, beleértve a Dakar-ralit is, amelyen idén az Audi egy teljesen elektromos autóval indult.

Míg a Rally1 a múlt hónapban Monte-Carlóban sikeresen bemutatkozott, az FIA új elnökhelyettese, Robert Reid, a korábbi WRC-győztes navigátor úgy véli, hogy a szériának már most el kell kezdenie a jövőn dolgozni. Reid elismeri, hogy a WRC hibridek felé való elmozdulása jó lépés, de később érkezett, mint az ideális lett volna.

„Természetesen az egyik dolog, amit már mondtam a promótereknek, hogy már most el kell kezdenünk gondolkodni a következő autóról. Biztosítanunk kell, hogy továbbra is fejlődjünk. Ez egy jó lépés, amit most teszünk. Azt mondanám, hogy valószínűleg néhány évvel le vagyunk maradva attól, ahol lenni akartunk, de nem hiszem, hogy nagy baj lenne" - mondta Reid.

Reid elismerte, hogy több lehetőség is van az asztalon, amelyeket mérlegelni kell, de nagyban a gyártókon múlik majd a következő generációs autók kialakítása.

„Ez a gyártókhoz van kötve, és meglátjuk, hogy a gyártók merre akarnak menni. Világos, hogy az iparágat valószínűleg a politikai döntések is irányítják, és nagyon az elektromosság felé hajlanak. Úgy gondolom, hogy az FIA és általában a motorsport számára óriási lehetőség, hogy sok különböző megoldást kipróbálhatunk.“

„Van hidrogéngáz, van folyékony hidrogén, van hibrid, van elektromos, fosszilis üzemanyagmentes üzemanyag, illetve a 100%-ban szintetikus üzemanyag, ami már elérhető, de még magas az ára. Rengeteg különböző lehetőségünk és megoldásunk van sok különböző problémára és különböző szakterületekre, amelyekhez ezeket a technológiákat is hozzá tudjuk igazítani."

Úgy véli azonban, hogy a WRC teljes mértékben elektromos meghajtásúvá válása a közeljövőben nem valószínű a jelenlegi akkumulátor-technológia miatt.

"Azt hiszem, azzal, amit jelenleg tudunk, nehéz elképzelni. Tudom a Tesla vezetéséből, hogy hidegben nem érsz el akkora hatótávolságot, mint nyáron. Jelenleg korlátozottak a lehetőségek. Azt mondanám, hogy a teljes elektromos hajtás inkább az olyan szakágaknak való, amelyek rövid ideig tartanak“ - tette hozzá.

