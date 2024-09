WEC: Giovinazzi a pole-ban Austinban Kubica előtt, Ferrari 1-2 az időmérőn!

Az olasz közel három tizedmásodperces előnnyel szerezte meg a pole-t a Hyperpole időmérőn a Ferrari 499P-t vezetve. Giovinazzi a 10 perces utolsó kvalifikációs időszak második gyors körén 1:50.390-eses idővel repesztett a 3,43 mérföldes Circuit of The Americas pályán.

Ezzel négy tizedes előnyre tett szert az első helyen Charles Milesi Alpine A424 LMDh-ja előtt, mielőtt Robert Kubica az időmérő végén javított volna az ügyfél-Ferrari fedélzetén. Kubica 1:50.667-es idővel ugrott feljebb az időmérőn, így a 2024-es WEC hatodik fordulójában kizárólag Ferrarik állnak az első sorban.

Giovinazzi, aki a kvalifikáció első szakaszában is a leggyorsabb volt, így nyilatkozott: „Az FP1-től kezdve megmutattuk, hogy gyors autónk van, és két jó kört mentem a kvalifikáción - ezzel nagyon elégedett vagyok. A versenytempónk is elég jónak tűnik, úgyhogy holnap befejezzük a munkát.”

Alex Lynn is az utolsó pillanatokban javított, és 1:50.680-as idővel végzett a Ganassi által üzemeltetett Cadillac V-Series.R-rel, amivel a harmadik rajtkockát szerezte meg a Lone Star Le Mans-i hatórás versenyen.

Az ő körével az Alpine a negyedik helyre szorult vissza, miután Milesi nem tudott javítani az első gyors körén elért 1:50.751-en.

A késői javítások az áprilisban Imolában pole pozíciót szerzett Fuoco által kvalifikált második gyári Ferrari az ötödik helyre szorították vissza, 1:50.818-as idejével több mint négy tizeddel maradt el csapattársától.

Matt Campbell a kilencedikről a hatodik helyre ugrott az időmérő végére, az ausztrál 1:50.874-es idővel végzett a Penske által üzemeltetett gyári Porsche 963 LMDh legjobbjával.

A WRT mindkét BMW M Hybrid V8 LMDh-ja bejutott a Hyperpole-ba, a két autó a hetedik és a nyolcadik helyen végzett. Robin Frijns 1:50.882-es ideje éppen csak beárnyékolta a testvérautóval versenyző Dries Vanthoor 1:50.938-as idejét.

Kobajasi Kamui a kilencedik lett, és a két Toyota GR010 HYBRID LMH közül egyedüliként volt ott a Hyperpole-ban, 1m50.951-es idejével ő volt az utolsó pilóta, aki egy másodpercen belülre került Giovinazzihoz képest.

A top 10-et a Norman Nato által kvalifikált ügyfél-Jota Porsche zárta, aki 1:51.532 másodperccel alig több mint egy másodperccel maradt el a pole-tól.

Egyik Peugeot 9X8 2024 LMH sem jutott be a Hyperpole-ba, annak ellenére, hogy Mikkel Jensen későn javított a #93-as rajtszámú autóval. A dán kevesebb mint egy másodperccel maradt el a tempótól a nyitószakaszban elért 1m51.659-es idővel, amivel mindössze két századdal maradt le a 10. helyezett Nato mögött.

A bajnokságot vezető Penske Porsche végül a 14. helyen végzett, Kevin Estre révén 1,2 másodperccel lemaradva. Ian James és a Heart of Racing Aston Martin csapata megszerezte első pole-ját a GT-kategóriában, mióta tavaly csatlakoztak a WEC-hez.

A HoR csapatfőnöke 2:05.587-es idővel szerezte meg az első helyet az LMGT3-ban az Aston Martin Vantage GT3-as versenygépével, megakadályozva ezzel az Iron Dames Lamborghini pilótáját, Sarah Bovyt abban, hogy megszerezze szezonbeli harmadik pole pozícióját.

Az Iron Lynx által üzemeltetett Lambo Huracan GT3 EVO2-vel közel két tizeddel maradt le az LMGT3 Hyperpole edzésen elért 2:05.759-es idővel.Francois Heriau rögtön a 10 perces szakasz végén a harmadik helyre ugrott az AF Corse Ferrari 296 GT3-assal, és a 2:06.011-es idejével ő lett a legjobb a GT3-as Ferrarik között.

Alex Malykhin a negyedik helyre hozta be a pontversenyben vezető Manthey PureRxing Porsche 911 GT3-R-t annak ellenére, hogy a német autó 15 kg-ot kapott az austini Balance of Performance alatt és további 30 kg sikerballasztot.

A kétszeres WEC GTE Am címvédő Ben Keating a hetedik helyen végzett a sorozatba visszatérő egyetlen Proton Competition Ford Mustang GT3-mal. A 12 perces nyitó kvalifikáción elért kései javulással jutott be a Hyperpole-ba egy olyan autóval, amelyet a pénteki első szabadedzésig nem is vezetett.

A Lone Star Le Mans magyar idő szerint 20 órakor veszi majd kezdetét, élőben a Maxon lehet követni előfizetés után, majd az Eurosport1 felvételről, magyar kommentárral hétfőn 8:30-tól adja majd le a versenyt.