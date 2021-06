WEC: A Toyota kettős győzelemmel ünnepelte 100. bajnoki futamát

Sebastien Buemi, Kazuki Nakadzsima és Brendon Hartley triója nyerte tehát a versenyt a japán gyártó GR010-es hiperautójával, mögöttük pedig nem sokkal a másik autó, a 7-es számú Toyota jött be, amelyet Kamui Kobajasi, Mike Conway és Jose Maria Lopez vezettek.

Egy ideig kérdéses volt, hogy kié lesz a győzelem, mivel a csapat vitatható utasításokat adott két autójának, így először Buemi átengedte a vezetést Lopeznek, de később visszacserélték a pozíciókat.

Ennek ellenére azért nem volt ez a siker a megszokott sétagalopp, hiszen az Alpine még tavalyról áthozott LMP1-es autója nagyon is versenyképesnek bizonyult a Toyoták ellen, mivel a pole pozíciót is ők szerezték meg a portugál eseményre, ráadásul a futam feléig még vezettek is.

Hiába volt azonban egy ideig gyorsabb a 38-as számú Alpine A480-Gibson, mivel csak rövidebb etapokat tudott futni, mint a toyotások, így többször kellett kiállniuk a bokszba tankolni, ezzel pedig összességében időt veszítettek a riválisokkal szemben.

A futam utolsó részében még egy biztonsági autó, és némi kavarodás jelentette az izgalmakat az élmezőnyben, de végül a Toyota úgy döntött, hogy Buemi kerülhet az élre Lopez előtt, mögöttük pedig Andre Negrao hozta be az Alpine-t harmadiknak nagyjából egyperces hátrányban.

Eközben Portimaóban bemutatkozott a Glickenhaus 007 LMH is, de a debütálás nem feltétlenül sikerült fényesre, hiszen bár a csapat meglátta a kockás zászlót, egy futam közbeni baleset miatt 53 kör hátrányba kerültek, így számukra most az adatszerzés és a tapasztalatok gyűjtése jelentette az elsődleges feladatot.

Ahogy az a WEC-ben gyakran lenni szokott, most is az LMP2-es kategória szolgáltatta a legjobb csatákat. Négy csapat is egészen a futam végéig harcban volt a kategóriagyőzelemért. Az elején még a 29-es Racing Team Nederland Orecája állt az élen Giedo van der Gardéval, de később jött a United Autosports, valamint a JOTA két versenygépe is.

A biztonsági autó itt is közelebb hozta egymáshoz a mezőnyt, végül pedig a két JOTA harcolhatott a győzelemért, és a hazai pályán versenyző Antonio Felix da Costának sikerült megvernie a másik autóban Tom Blomqvistot, így ők örülhettek a sikernek. A harmadik helyre az első fordulót még megnyerő United Autosports jött be.

Ami pedig a GTE Pro és GTE Am kategóriákat illeti, a profik között a Ferrari és a Porsche csatázott egymással, de míg az utóbbi márka nyerte az időmérőt, a versenyen már nem volt meg a tempójuk az olaszokkal szemben, akiknél az 51-es és az 71-es számú autó végül kettős győzelmet aratott.

A GTE Amban szintén a Ferrarié lett a siker, de itt nem dominálták annyira a futamot, mint a Pro kategóriában. Igazából talán csak egy időbüntetésnek volt köszönhető, hogy végül a 47-es rajtszámú Cetilar Racing Ferrarija tudta megkaparintani az első helyet, mögöttük pedig a Project 1 Porschéja lett a második, a harmadik helyre pedig szintén egy Ferrari jött be.

Íme a futam teljes végeredménye:

Két verseny lehet idén Japánban? Jó lenne, de...