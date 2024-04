WEC: a Ferrari taktikai baklövése után a Toyota nyerte az imolai 6 órás viadalt

Pedig milyen jól indult számukra ez a hétvége és ez a verseny, hiszen az időmérő folyamán a három Ferrari 499P tudta megszerezni az első három helyet, amelyet aztán a futam rajtját követően is meg tudtak tartani. Pedig a rajtnál volt káosz rendesen, hiszen az LMGT3-as kategória mellett a Hypercaroknál is komoly baleset történt a Tamburello-sikánnál, miután többen is komolyan elfékezték magukat.

Bajba került többek között az Alpine, a Peugeot, a BMW és az Isotta Fraschini is. A Ferrarik ezzel szemben magabiztosan vezették a futamot a Porsche és a Toyota előtt, de a kerékcseréket követően aztán némi átalakulás történt a sorrendben. A 7-es számú Toyota Mike Conwayjel a volánnál több pozíciót is nyerni tudott, mielőtt átadta volna a stafétát Nyck de Vriesnek.

A három Ferrariból kis idő múlva csak kettő maradt az élen, mivel a Robert Kubica vezette 83-as számú autónak nem jöttek ki a legjobban a bokszkiállások, így ők hátrébb estek. Az olaszoknál szerencsére azonban nem igazán voltak csapatutasítások, ami azt jelentette, hogy az élen álló 50-es és 51-es autó szépen egymásnak esett James Caladóval és Miguel Molinával.

Az igazi káosz azonban csak nagyjából a futam felénél következett, ugyanis szépen lassan megérkezett az eső Imola fölé, de nem volt szó hatalmas záporról, inkább csak enyhébb csapadékról, ami azonban pont elég volt ahhoz, hogy a slickeken már ne lehessen teljesen biztonságosan közlekedni a pályán.

Ennek eredménye pedig számos kicsúszás és sárga zászlós periódus lett, de egy ponton még a biztonsági autó is bejött, miután Callim Ilott elásta magát a sóderágyban a Jota Porschéval. Calado pechjére mindez azonban azok után történt, hogy ő zöld zászló alatt ejtette meg a kerékcseréjét, miközben a mögötte lévők már sárga alatt jöttek szervizelni, mindez pedig az jelentette, hogy az 51-es a negyedik pozícióba esett vissza.

A 7-es Toyotánál időközben De Vriest Kamui Kobajasi váltotta, aki át is vette a vezetést Molina és a porschés Kevin Estre előtt. Az eső ekkor azonban egyre jobban rákezdett, de csak a pálya bizonyos pontjain, így különösen nehéz volt dönteni arról, érdemes-e egyáltalán kiállni esőgumikért, és ha igen, mikor.

Idővel azonban kezdett egyértelművé válni a helyzet, hiszen a Hypercarok annyira küszködtek a száraz pályás abroncsokon, hogy még a GT3-as masinák is meg tudták őket előzni. Eljött tehát a váltás ideje. Vagy mégsem? Kobajasi hamar a bokszba hajtott esőgumikért, akárcsak Estre, a Ferrarik azonban kint maradtak a pályán, mivel a csapat úgy látta, hogy az eső alább fog hagyni.

Ez viszont végül végzetes döntésnek bizonyult, miután világossá vált, hogy az esőgumik gyorsabbak, a Ferrari ezt azonban túl későn ismerte fel, és amikor ők is kiálltak kereket cserélni, már túl sok időt buktak, és visszaestek egészen a hatodik és hetedik pozícióba, miközben az élen Kobajasi egyre inkább elhúzott.

A verseny utolsó szakaszában aztán valóban elállt az eső, ami azt jelentette, hogy mindenki szépen lassan visszaváltott slickekre, de azért ennek is megvoltak a veszélyei, hiszen többen is elhagyták a pályát vagy átvágtak egy-egy kanyart a még csúszós aszfalton.

A futam vége azonban rendkívül izgalmasra sikeredett, hiszen Estre Porschéja gyorsabb volt Kobajasi Toyotájánál, így a francia egy másodpercen belülre tudott zárkózni ellenfeléhez képest, miközben folyamatosan kerülgetniük kellett a lassabb GT-autókat. A Porsche számára azonban komoly problémát jelentett, hogy egy biztonsági autó alatt megejtett előzés miatt öt másodperces időbüntetést kaptak, így kétszer olyan nehézzé vált a feladatuk.

A végén pedig már nem is történt változás, ami azt jelentette, hogy a Toyota nyerte a WEC idei második fordulóját, mögöttük pedig a két Penske Porsche végzett. A Ferrarinak eközben be kellett érnie egy negyedik hellyel, míg az ötödik a 8-as Toyota lett. A BMW legjobb alakulata hatodik lett, majd jött a másik két Ferrari. A pontszerző helyeket még a Peugeot és a Cadillac tette teljessé.

Ami az LMGT3-at illeti, ott viszont a BMW és a WRT csapata örülhetett a legjobban, hiszen azok után, hogy a Pure Rxcing Porsche a futam első felében magabiztosan vezetett, a BMW-k átvették az irányítást és kettős győzelmet arattak. Az első hely a Darren Leung, Sean Gelael és Augusto Farfus trióé lett, míg a testvérautóban Ahmad al Harthy, Maxime Martin és a MotoGP legendája, Valentino Rossi lett a második.

Íme a viadal teljes végeredménye: