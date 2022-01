Tíz korábbi F1-es versenyzői is indul a 2022-es WEC-szezonban

Egyre közelebb kerülünk a WEC-szezon rajtjához és nem kell sokat keresgélnünk az ismerős neveket a nevezési listán. Paul di Resta a United Autosportsnál versenyzett korábban az LMP2-es kategóriában, immáron viszont a csúcskategóriának számító Hypercar osztályban fog rajthoz állni az újonnan alakult Peugeot TotalEnergies csapattal.

A Hypercarok száma a mezőnyben az idei szezonra háromról hat autóra bővült. A szintén egykori F1-es pilóták, Kamui Kobayashi, Brendon Hartley és Sebastien Buemi mindannyian a Toyota színeiben versenyeznek majd, viszont a korábbi Williams-pilóta, Kazuki Nakajima 2021-ben elhagyta a sorozatot.

Robert Kubica, aki tavaly egy körön belül volt a Le Mans-i győzelemhez, mielőtt csapata autójából kifogyott az üzemanyag, a PREMA ORLEN-nél folytatja az LMP2-ben, kombinálva a hosszú távú menetrendjét az Alfa Romeo tartalékversenyzői feladataival. A Sauber korábbi pilótája, Felipe Nasr szintén az LMP2-ben tűnik fel, és az amerikai óriás Team Penske versenyzője lesz, akik most először indítanak csapatot a WEC-ben.

A brazil mellett Sebastien Bourdais, Will Stevens - aki a visszavonult Anthony Davidsont helyettesíti a JOTA-nál - és Esteban Gutierrez is benevezett, és rengeteg volt Formula-2-es pilóta is helyet foglal a mezőnyben. Az LMGTE Pro osztályban pedig a Porsche színeiben a korábbi Minardi pilóta, Gianmaria Bruni ül majd volánhoz.

A szurkolók régóta reménykednek a mezőny bővítésében, és az FIA bejelentése szerint a Ferrari, a Porsche és az Audi folytatja fejlesztési programjait a hypercar kategóriában. Az egyes csapatok teljes versenyzői felállását még nem erősítették meg, a WEC-szezon márciusban, Sebringben kezdődik.

Mazepin: a „nehéz idők” ellenére is semleges a kapcsolatom Schumacherrel