Sebastian Vettel Le Mans-ra készülő autót tesztel!

A Forma-1-ből 2022 végén visszavonult Sebastian Vettel az elmúlt szűk másfél évben nem vett részt nemzetközi versenyen, és bár most sem versenyen való részvételről érkezett hír, mindenképpen izgalmas újdonság érkezett a négyszeres világbajnokról.

A Porsche ugyanis a sajtóközleményében arról számol be, hogy a Le Mans-i 24 órásra készülő WEC-gépét többek között Vettel is tesztelni fogja, aki szimulátorban és a weissachi gyári pályán is meghajtotta már a 963-ast.

A német autómárka az aragóniai pályán fog 36 órás tesztet rendezni, ahol Vettel mellett további 6 pilóta viszi pályára a kocsit. Vettel a teszt kapcsán így nyilatkozott:

„Alig várom, hogy tesztelhessem a Porsche 963-ast. A weissachi gurulás során már volt alkalmam ráérezni az autóra. Mindig is követtem más versenysorozatokat, és az endurance versenyek iránti kíváncsiságom arra ösztönzött, hogy kipróbáljam.”

„Most már izgatottan várom az aragóniai hosszú tesztet, és alig várom, hogy a volán mögött ülhessek. Mindenképpen alkalmazkodnom kell és megszokni a kocsit, de a csapatban mindenki nagyon nyitott és segítőkész.”

„Ez egy új tapasztalat lesz számomra, aztán majd meglátjuk, hogyan alakulnak a továbbiak – jelenleg nincsenek további tervek a jövőre nézve” – mondta Vettel a sajtóközlemény szerint.

Eközben a második szabadedzés összefoglalója itt érhető el, míg Newey egy rivális csapattal tárgyalhat.