Minek ide hátsó szárny? – mondják a Peugeot-nál

Tavaly nyáron elég sokan meglepődtek, amikor a Peugeot felfedte új versenyautóját, amelyen már akkor sem volt hátsó szárny. Sokan kíváncsiak voltak, hogy ez valóban egy működőképes koncepció lehet-e, de most úgy tűnik, tényleg az.

Az LMH-szabályok ugyanis lehetővé teszik, hogy akár szárnyak nélkül is előállíthassa az autó a kellő leszorítóerőt. A találgatásokat vélhetően az is tetézte, hogy a múlt hónap végén egy olyan képet tett közzé a Peugeot, ahol eltakarták az autó hátulját, főleg a hátsó szárny helyét, és úgy tűnt, mintha lenne is egy kisebb légterelő az autón.

Most azonban már a spanyolországi Motorland Aragonon vitték pályára az autót, és a képeken egyértelműen látszik, hogy nincs rajta hátsó szárny. Ennek ellenére a hátsó rész így is módosult, hiszen a kerekek mögé extra leszorítóerőt generáló elemek kerültek.

A márka egyébként nem közölt semmi hivatalosat a tesztről, így nem tudjuk pontosan, mikor került rá sor, valamint azt sem, hogy mely pilóták próbálhatták ki először az autót. Ami pedig a bajnokságban való debütálást illeti, az már biztos, hogy a Peugeot nem lesz ott márciusban Sebringben, amikor elindul a 2022-es WEC-szezon.

Peugeot 9X8 1 / 2 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9X8 2 / 2 Fotót készítette: Peugeot Sport

Amennyiben azonban részt szeretnének majd venni az idei Le Mans-i 24 óráson, akkor előtte egy viadalon mindenképpen indítaniuk kéne a masinát, ez pedig azt jelenti, hogy a májusi spái hatórás futamon talán már láthatjuk a Peugeot 9X8-at.

