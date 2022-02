Danyiil Kvjat a WEC-ben indul 2022-ben!

A Red Bull és a Toro Rosso korábbi pilótáját hétfőn jelentették be a G-Drive LMP2-es versenyzőjeként Rene Binder és James Allen mellett, ugyanakkor az is hivatalos, hogy a Le Mans-i 24 órás versenyre egy második Oreca LMP2-est is beneveztek.

Amennyiben a nevezést elfogadják, azt a G-Drive csapatfőnöke, Roman Rusinov és Sophia Floersch vezetné, aki a Signatech által vezetett Richard Mille Racing WEC-csapattól távozott.

A 27 éves Kvjat az Alpine F1-es tartalékosaként eltöltött szezon után kategóriát vált, miután elvesztette az AlphaTauri versenyzői ülését Juki Cunoda érkezése miatt.

Még több F1 hír: Itt nézheted élőben az AlphaTauri bemutatóját!

„Kevés olyan kategória és bajnokság van, amely versenyképesebb, mint a prototípusokban és a WEC-ben való versenyzés. Alig várom, hogy a G-Drive Racinggel debütáljak, egy olyan csapattal, amely az endurance versenyzés csúcsán van, és hogy a WEC-ben és természetesen Le Mans-ban a győzelemért versenyezhessek" - mondta az orosz pilóta.

Rusinov honfitársát, Kvjatot „az egyik legnagyobb orosz sportszemélyiségnek“ nevezte, a G-Drive-hoz való szerződtetését pedig „hihetetlenül jelentősnek" tartja.

„Danyiil pályafutását már azóta követem, hogy a GP3-ban szerepelt, és mindig is tartottam vele a kapcsolatot. Rendkívül tehetségesnek tartom őt, és kedvelem a stílusát“ - mondta Rusinov a Motorsport.com-nak.