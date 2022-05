A Peugeot lerántotta a leplet WEC-járgányáról

A Peugeot bemutató eseményét a portugáliai Portimaóban tartották, ahol a gyártó lerántotta a leplet a 9x8 Le Mans Hypercar névre keresztelt autójáról, amelynek végleges festésében a szürke és fekete szín dominál, némi zöld kiegészítéssel.

A márka hosszú utat járt be, mire véglegesítette a gépet, a tesztek során számos különböző megjelenéssel tűntek fel. A Peugeot úgy döntött, a végleges verzióra nem szerel hagyományos hátsó szárnyat, a leszorítóerőt a Forma-1-es autókéhoz hasonló ground effect kialakítás szolgáltatja majd.

Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy a Le Mans-i 24 óráson mutatkoznak be, a csapat most azt is megerősítette, hogy a szezon negyedik futamán csatlakozik a bajnoksághoz, amit július 10-én tartanak Olaszországban.

Mindez azt jelenti, hogy a francia gyártó a hatfordulós sorozat második felében vesz részt, a monzai bemutatkozás után elindulnak a fudzsi és a bahreini versenyen is.

A Peugeot utoljára 2009-ben tudott nyerni Le Mans-ban, majd két évig versenyzett még a legmagasabb szinten, mielőtt úgy döntöttek, hogy a WEC 2012-es újjászervezése előtt megszüntetik programjukat.

Peugeot 9X8 1 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 2 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 3 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 4 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 5 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 6 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 7 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 8 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 9 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 10 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 11 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport Peugeot 9x8 12 / 12 Fotót készítette: Peugeot Sport

Az alakulat azt is bejelentette, hogy James Rossiter lesz Kevin Magnussen helyettese, hiszen a dán közvetlenül a Forma-1-es szezon előtt tért vissza korábbi munkaadójához a Haas istállóhoz. Rossiter mellett Jean-Eric Vergne, Paul di Resta, Loic Duval, Gustavo Menezes és Mikkel Jensen állnak rajthoz az autóval.

