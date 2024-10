A Mercedes-AMG visszatér Le Mans-ba az LMDh-val? - sajtóhír

A Daily Sportscar szakportálon jelent meg a hét egyik legérdekesebb szalagcíme: a portál „magabiztosan jelenti, hogy a Mercedes-AMG egy ideje hivatalosan is vizsgálja a hiperautó [WEC] vagy GTP [IMSA] kategóriába való esetleges belépést egy LMDh prototípussal”.

A jelentés beszállítói forrásokra hivatkozik. A tárgyalások mélysége „egyértelműen több”, mint a lehetőségek informális feltérképezése, áll a jelentésben. További részleteket, például a belépési évet, nem közölnek.

Ez merész lépés, mivel eddig egyetlen más forrás sem számolt be az AMG-LMDh iránti érdeklődésről. A Motorsport-Total.com és a Motorsport Network sem tud a gyártó ilyen jellegű megfontolásáról.

A hiperautók osztálya kétségtelenül a sportkocsik történetének legnagyobb sikere, és mostanra még a Group C-t is háttérbe szorította. Mára szinte az összes nagy hagyományos autóipari konszern képviselteti magát, jelenleg csak a Ford, a Mercedes-Benz csoport és a Tata csoport hiányzik.

A kategória sikeréhez döntő fontosságú: a Balance of Performance (BoP) - bármennyire is ellentmondásos ez sportszakmai szempontból - alacsonyan tartja a fejlesztési költségeket. Azóta, hogy a motorsport az 1990-es években a költségcsapdába esett, először fordul elő, hogy a Le Mans olyan áron valósulhat meg, hogy a költségek nem haladják meg a marketingértéket.

Az ACO szerint a jelenlegi hiperautók az utolsó benzines autók a királykategóriában. A benzinmotorosokat valamikor felváltani hivatott hidrogénosztály azonban tovább tolódott, és további halasztások sem zárhatók ki. A hiperautók jelenleg legalább 2029-ig használhatók, és valószínűleg még a 2030-as évekig versenyezhetnek Le Mans-ban.

Egy BoP-bajnokságnak sincs szüksége évekig tartó átfutási időre, mint egy versenyorientált szabályrendszernek. Ha a feltételek megfelelőek, már az első évben lehetségesek a győzelmek, ahogy azt a Ferrari példája is mutatja.

Ráadásul a Mercedes most temette el ambiciózus terveit, hogy 2030-ra kizárólag elektromos autókat kínáljon. A 2030-as évekig elektromos meghajtású belsőégésű motorokat kínálnak majd - vagyis azt a koncepciót, amelyet a hiperautóknál is követnek.

A Mercedes-AMG One személyében egy olyan hiperautó érkezett az utcára, amely nemrég megdöntötte saját rekordját a Nürburgring-Nordschleifén, és az első közúti használatra engedélyezett jármű volt, amely 6:30 perc alatt teljesített. A versenyautót vizuálisan erről a járműről mintázhatták.

Az AMG a Mercedes hosszú Le Mans-i hagyományaira is utalhat, amelyek eddig két összesített győzelmet hoztak 1952-ben és 1989-ben. A dicstelen GT1-es korszakot könnyen figyelmen kívül lehetne hagyni a régi sikerek eladásakor.

Egy másik szempont az a lehetőség, hogy a Forma-1-es projekt személyzetét viszonylag könnyen „ideiglenesen parkolhatják” a hiperautó-projektben, ha a Forma-1-es csapatnál fennáll a veszélye annak, hogy túllépi az ott érvényes költségvetési plafont. Állítólag a Ferrarinál is hasonló a megközelítés.

Ami az LMDh-t illeti, a Porsche is megmutatta, hogy a siker ezzel a koncepcióval a külső futómű és a szabványosított elektronika ellenére mindig a márkára esik vissza - végül még egyértelműbben, mint például a Sauber-Mercedes C9 esetében, ahol a svájci versenycsapat még a nevében is benne volt.

A Motorsport-Total.com megkereste a Mercedes-AMG-t is, hogy nyilatkozzon. A válasz: nem vesznek részt spekulációkban. Tehát nem teljes cáfolat.

Ha ma születne egy belső döntés, akkor 2027 lenne a legkorábbi lehetséges időpont egy teljes szezonra. És ahogy a Motorsport-Total.com a Mercedes belső forrásaiból megtudta, egy ilyen nevezés, ha már eldőlt volna, szigorúan titkos lenne - túlságosan is titkos ahhoz, hogy igaz legyen.

Egyrészt ott van a költségérv. Ezt már most is egyre inkább felhígítják. A fejlesztési jokerek használata és egyes esetekben egész járműkoncepciók átalakítása, mint a Vanwall esetében, ismét fejlesztési költségeket generál ott, ahol már nem kellene, hogy legyenek. Az eredeti költségcél a gyártók nagy száma miatt amúgy is elmaradt. Ahol sok gyártó van, ott előbb-utóbb drága lesz a fejlesztés.

Ráadásul újra és újra bebizonyosodott, hogy a BoP nem biztosíték egy rossz autó ellen. A WEC-ben még a BoP-szabályok mellett is voltak néha kirívó különbségek az egyes hiperautók között. És ez nemcsak az olyan kis gyártókra vonatkozik, mint az Isotta Fraschini, a Vanwall vagy a Glickenhaus, hanem az olyan befutott márkákra is, mint a Lamborghini és a Peugeot.

Már most is több elkötelezett gyártó van, mint amennyi egészséges. Legalább tíz gyártó küzd majd a 2026-os Le Mans-i győzelemért, de csak egy győztes lehet. Több gyártó fog csalódottan hazamenni, mint ahányan profitálnak a részvételükből.

És mire a Mercedes-AMG hiperautója elkészül, a többi gyártó már négy-öt Le Mans-i futamon is rajthoz áll majd az autóival. Nincs a világon olyan BoP, amely felülmúlhatná ezt a tapasztalatot.

A legnagyobb probléma mindazzal, ami a Mercedesszel és Le Mans-nal kapcsolatos, az 1999-es trauma, és az is marad. Azóta a Mercedes nemhogy kerülte a Le Mans-témát, de még csak fel sem vetette. Stefan Wendl, a Mercedes-AMG Customer Racing vezetője mindig azt mondta, hogy Le Mans a GT3-as autóval az ügyfélcsapatok számára érdekes - még akkor is, amikor közvetlenül a hiperautó osztályról kérdezték.

A Mercedes hivatalos álláspontja mindig is az volt: a hibrid technológiát a Forma-1-ben mutatjuk be, ahol 2026-tól jelentősen megnő az elektromos hajtás aránya, míg egy LMDh-ban ez minimális. A Forma-1-es géneket az AMG One-ban is többször hangsúlyozzák. A belsőégésű motor közvetlenül a Forma-1-es egységből származik.

És éppen itt rejlik a következő probléma: ezzel a motorral aligha lehet utánozni a One-t, mert az egyszerűen túl kicsi. Az LMDh kategória az előre meghatározott nyomatékgörbe miatt a nagy lökettérfogatú motoroknak kedvez. Az AMG pedig éppen ezektől távolodik el jelenleg - a négyhengeres motorral szerelt C63 AMG-ről szóló vita is ezt üzeni.

Persze, még mindig ott lenne a V8-as turbómotor lehetősége, ahogyan azt az AMG GT-ben (amely immár tíz éve van a piacon) vagy az AMG S 63 E Performance-ban alkalmazzák. De akkor nem sok értelme lenne a One-ra alapozni.

A személyzet ideiglenes parkolásának képessége sem igényel hiperautós elkötelezettséget. A Mercedes-AMG jelen van a GT3-as versenyeken, és a következő években új járművet fog fejleszteni, elvégre a jelenlegi AMG GT3-as a tizedik évfordulójához közeledik.

Felmerül a kérdés, hogy a Mercedes pontosan mit is akar elérni Le Mans-ban. Egy Le Mans-i győzelem sokkal inkább segít egy olyan márkának, mint a Ferrari vagy a Porsche, mint a Mercedes, a sportosabb imázsuk miatt. Az egyetlen lehetőség az lenne, ha az AMG-t erősebben megkülönböztetnék a Mercedestől, és erre egy Le Mans-i projektet használnának fel.

A Sauber-Mercedes projekt mindig is egy előzetes gyakorlat volt a Forma-1 számára (ahol a Mercedes gyorsan dobta a Saubert a McLaren javára). A kilencvenes évek GT1-projektje a DTM/ITC 1996 utáni megszűnésének pótlására szolgált, és mivel a Formula E csapatot eladták a McLarennek, ebben az esetben nincs szükség pótlásra.

Végezetül van még egy szempont: Isotta Fraschini távozása óta a Daily Sportscar már többször is megpróbálta beírni a Mercedes-AMG-t a WEC-be - először kétszer az LMGT3-ban, most pedig a Hypercar osztályban, ami garantálna egy LMGT3-as helyet.

Az Isotta Fraschinivel és a Vanwallal azonban még mindig két hiperautó-induló szeretne visszatérni, akiket figyelembe kellene venni, mielőtt az AMG a GT3-mal érkezhetne. Hacsak az ACO nem akarja mesterségesen megfojtani a hiperautó-boomot, ami szintén nem tenne jót egy AMG-LMDh-nak.

A gyártók folyamatosan felülvizsgálják meglévő és potenciális motorsportprogramjaikat. Egy hivatalos felülvizsgálati folyamat nem feltétlenül jelent sokat. Mindazonáltal ez önmagában is erős jel lenne, hiszen az 1999-es trauma óta ez lenne az első alkalom, hogy a Mercedes komolyan foglalkozna a kérdéssel.

Eközben ezért fog még 2025-ben is a Red Bullnak dolgozni Newey, míg Webber szerint Bearman bajban lesz a Haasnál.