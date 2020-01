Vettel és Leclerc 2020-as F1-es Ferrarija teljesítette a törésteszteket

A Forma-1 mezőnyéből gyakorlatilag senki sem épít egy teljesen új autót 2020-ra, mivel a szabályok stabilak maradnak erre az évre, valamint 2021-től totálisan átalakul a széria. Emiatt is mondják azt a csapatok, hogy a valaha volt legdrágább szezon következik, mivel gyakorlatilag semmit sem tudnak átvinni magukkal a következő kiírásra.

A Ferrari kapcsán több érdekes cikket közölhettünk már. Legutóbbi is egy érdekes technikai elemzés jelent meg, amit az oldalunkon olvashattok. Sokat nem kellett várnunk a következő olyan hírre, mely az olaszokhoz köthető.

A maranellói gárda új autója is sikeresen abszolválta az FIA által előírt törésteszteket, melyek nélkül még tesztelni sem tesztelhetnék a február 11-én bemutatásra szánt csomagot. A Racing Point volt az első, ami átment ezeken a kötelező teszteken, de most már a Ferrarinak is megvan az engedélye.

A Ferrari Milánó közelében teljesítette a 15 tesztből álló töréstesztet. Az autó egyelőre a 671-es projektnéven fut. Jelenleg nem tudni arról, hogy mi lesz a végleges név, de lehetséges, hogy ez is idő előtt fog kiszivárogni.

Érdekesség, hogy az Alfa Romeo 2 héttel ezelőtt ugyanott próbálkozott, de kudarcot vallottak a frontális törésteszteknél, ami miatt módosításokra volt szükség, így egy később időpontban újra neki kell futniuk a tesztnek. Ez azonban lehetséges, hogy kellemetlen csúszást fog eredményezni a csapatnak.

