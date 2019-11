Verstappen szerint a Hondával már közel vannak a Mercedeshez

A Red Bull Racing magabiztos, hogy nagyon jó döntést hozott a Hondával. A Renault szívesen maradt volna az osztrákok motorszállítója, és korábban gyári státuszt is kínáltak volna. A „bikák” és a japánok az első közös évükben igen jól teljesítenek, és ha megnézzük azt, hogy hány ziccer maradt ki számukra, akkor még több potenciál van a projektben.

Max Verstappen is nagyon pozitív, és boldog, hogy a Honda 2021-ben is a csapat motorszállítója lesz. A Red Bull már gyári istállónak tekinthető, köszönhetően annak, ahogy a japánok kezelik őket. Ez pedig 2020-ban akár világbajnoki címet is érhet.

„Mindig nehéz megítélni, hogy túlteljesítették-e az elvárásokat, de azt gondolom, nagyon pozitív, hogy elértük a kitűzött célt, és mindig ugyanazon a szinten vagyunk vagy felette, ami korábban soha nem volt meg.” - hangsúlyozta Verstappen Abu Dhabiban.

„Szóval ez egy jó dolog, és mindig is nagyon őszinték voltak azt illetően, amit kaptunk, és néha még egy kicsit jobbak is voltunk. Leszegett fejjel dolgoznak, és nagy előrelépéseket tettek meg az utóbbi két motorral.”

Pole Sitter Max Verstappen, Red Bull Racing receives the Pirelli Pole Position Award from Rubens Barrichello Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Teljesítményben a Honda motorja már majdnem a Mercedes szintjén van. A hátrányuk körülbelül 15 lóerőre csökkent, de az is igaz, hogy több motorfejlesztéssel dolgoztak. A cserékre a plusz teljesítmény miatt volt szükség, így ez nem vezethető vissza a megbízhatósági kérdésekre, amikből nagyon kevés volt a Honda kapcsán.

„Nagyon közel állunk a Mercedeshez. Talán Brazíliában úgy tűnt, hogy gyorsabbak is vagyunk az egyenesekben, de a szárnyállásokat és a leszorító erő szintjeit is meg kell nézni. Soha nem volt gondunk a Honda miatt, és úgy vélem, ez nagyon pozitív. Sokkal több pontot veszítettünk a múltban a megbízhatósággal kapcsolatos gondok miatt, és azt hiszem, mindkét oldalon javítottunk ezen.”

„Nagyon örülök ennek, mert a nap végén, amikor a világbajnokságért akarsz harcolni, akkor nem eshetsz ki ilyen jellegű dolgok miatt. Hatalmas lépéseket tettek meg előre. Több motorunk volt, ami igaz, de azokat a plusz teljesítmény miatt vetettük be. Ez nem kapcsolható össze azzal, hogy az erőforrás elhasználódott. Szóval ez jó dolog a következő évre.”

