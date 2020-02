Támadhatatlan lehet a Racing Point a Mercedes másolásával: érdekes dolgok derültek ki

Ahogy az várható volt, megkezdődtek a zúgolódások a Racing Point körül, mivel a csapat a Mercedesszel folytatott együttműködése részeként lemásolta a tavalyi világbajnoki autót. Ez azonban csak részben igaz, és a mérnökök állítják, minden a szabályokon belül történt.

Az adatcsere tiltott: a Mercedes és a Racing Point oldaláról is megerősítették, szó sem volt erről. Egyszerűen a csapat számára adódott egy olyan lehetőség, ami eddig nem volt elérhető. A technikai megállapodás miatt pedig kézenfekvő volt, hogy melyik autóról másoljanak, mely egyúttal a legjobb is volt.

Korábban a Haas és a Toro Rosso is sokat profitált ebből. Az amerikai csapat például erősen valószínűtlen, hogy megalakulhatott volna, ha nincs a Ferrarival kötött szerződése, ami nemcsak a motorokra vonatkozik.

Azzal, hogy a Haas a Ferrari alkatrészeinek több mint 70%-át átvette, rögtön egy versenyképes autóval állhatott elő. Ezen együttműködés miatt a Günther Steiner vezette alakulatnak nem kell túl sok emberrel dolgoznia. A Racing Point aerodinamikai részlegén például többen vannak, mint a Haasánál összesen, ami beszédes különbség.

Nem kizárt az sem, hogy a rivális McLaren és Renault óvást nyújtson be az RP ellen Ausztráliában, miközben a szakértők továbbra is azt gondolják, az autó olyan erős, hogy az időnként a top-csapatoknak is gondot okozhat.

A német Auto Motor und Sport Andy Greent, a Racing Point technikai főnökét idézte, miszerint a Mercedes alkatrészeinek egyharmadát vásárolták meg, ami teljesen legális. A Haas ezzel szemben azonban gyakorlatilag mindent megvesz a Ferraritól, amit a szabályok engednek.

Legkésőbb ezen a héten a csapatoknak el kell küldeniük az összes tervet és az autó új részeiről készült elektronikus másolatokat. Az FIA természetesen az archívumában rendelkezik a tavalyi tervekkel is, így az ellenőrök számára könnyű összehasonlítást végezniük.

A fő aggodalom az első szárny körül lehet, de a gyanú megalapozatlannak tűnik. Ebben az esetben csak az ügynevezett „listás alkatrészekről” beszélhetünk, vagyis azokról, amiket minden csapatnak saját magának kell kifejlesztenie és megépítenie, vagy amit kizárólag egy harmadik fél gyárthat le.

Szóval nem arról van szó, hogy az autó hány százalékban hasonlít egy másikra. Ha csak az első szárny lenne teljesen ugyanolyan, akkor kizárólag azt kellene lecserélnie az adott csapatnak. Ebben az esetben a csomag többi része legális maradna.

A német lap hasábjain a Renault technikai koordinátora, Marcin Budkowski, aki korábban az FIA-nál is dolgozott, úgy fogalmazott, egy csapat sem lesz olyan hülye, hogy az eredeti elemet teljesen lemásolja, és úgy használja azt.

Pontosan ez az oka a kellemetlenségnek, miközben a szabályok meghatározzák, hogy mi megengedett, és mi nem az, de közben senki sem tudja ezt 100%-osan ellenőrizni. Jó példa erre, hogy a Ferrari és a Haaas, a Mercedes és a Racing Point, valamint a Red Bull és az AlphaTauri közösen használhat szélcsatornát.

Azok az emberek, akik a szélcsatornát kezelik és vezetik, mindig ugyanazok, független attól, hogy melyik ügyfélről van szó. Ezek után az adott munka végén egy kávé mellett bárki egyszerűen megoszthatja a tapasztalatait az „A” és „B” csapatról. „Vagy az aerodinamikusok ugyanazon kocsmába mennek este.” - tette hozzá egy mérnök a paddockból.

A Renault csapatának főnöke, Cyril Abiteboul azonban rámutatott arra, hogy önmagában egy elem lemásolása nem elegendő a sikerhez, mivel a kapcsolódó információk nélkül egy szimpla terelőelem sem működne. Az adatáramlás azonban erősen korlátozott a csapatok között.

Az Alfa Romeótól Beat Zehnder, a csapat menedzsere nyilatkozott, emlékeztetve mindenkit a szabályokra, miszerint egyetlen egy csapat sem engedheti át a jelenlegi vagy az előző évi autóját egy harmadik személynek, mindaddig míg maga is résztvevője a sportnak.

Ha valaki vagy valakik óvást nyújtanak be, a Racing Point vizsgálat alá kerülhet az autójával. A Renault, a McLaren, az Alfa Romeo és a Williams gyors pontosítást vár a szövetségtől, mivel attól tartanak, hogy a helyzet kezelhetetlenné válik, aminek 2021-től is lehetnek hatásai. Az új szabályok azonban még több korlátozást jelenetnek, többek között ezen a területen is. Az egyik javaslat például az, hogy csak a motor és a sebességváltót lehessen értékesíteni, és azt fix áron.

Nyilvánvalóan a Mercedes sem segítené a Racing Pointot puszta jótékonyságból. Minden alkalommal ott a közös érdek, és 2021-től ennek nagyon nagy jelentősége lehet a korlátozások miatt. A csapatoknak mindenre kevesebb ideje és pénze lesz, így egy hatékony együttműködéssel mindkét fél sokat nyerhet.

Egy mérnöki példa szerint a közös szélcsatorna használat során az is lehetséges, hogy a csapatok különböző konstrukciókat tesztelnek, melynek ideje alatt gyorsan kiderül, hogy melyik jelenti a járhatóbb utat. Egyetlen egy jegyzet is elegendő ahhoz, hogy az adott tervet ne folytassák. Azok a csapatok, akik egyedül dolgoznak, nehezebb helyzetben vannak, mivel erre plusz időt és pénzt kell áldozniuk.

A Renault szerint a top-csapatok akár 10 különböző változatot is kipróbálhatnak egy első szárny kifejlesztése során. Az „A” csapat a legjobb verziót fogja használni, és lehetővé teszi, hogy a „B” a második legjobbat kapja meg. Ezek után a „B” csapatnak már van alapja az átalakításhoz, amivel sok időt és pénzt spórol meg.

