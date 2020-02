Szélcsatornát oszthat egymással az AlphaTauri és a Red Bull

Az AlphaTauri jelenleg a Red Bull régi szélcsatornáját használja Bicesterben, ami azonban nyilvánvalóan nem a legjobb technikát jelenti. Ez pedig hátrányt jelenthet, és a csapat célja, hogy a középmezőny első felében legyenek.

A 2021-es szabályváltozásokkal még inkább fontosabbá fognak válni ezek a fejlesztések, és mivel a csapatok kevesebb időt kapnak ezekben a szélcsatornákban, a hatékonyabb munka minden eddiginél meghatározóbb lesz.

Ezzel pillanatnyilag az AlphaTauri az egyetlen olyan csapat, mely az F1 szabályzatai alapján megengedett maximális 60%-os modell helyett egy 50%-os verziót használnak. A következő szezonban mindössze 500 órát tesztelhetnek az istállók ezekben a szélcsatornákban.

A szabályok azonban lehetővé teszik, hogy két csapat ugyanazon létesítményen belül dolgozzon. A Red Bull Racing jelenlegi létesítménye Bedfordban található, nem messze Bicestertől. Noha a Toro Rosso korábban jó aerodinamikai megoldásokkal állt elő, a jövőben fontos lehet számukra, hogy szélcsatornát váltsanak, és kihasználják a 60%-os modell adta előnyöket.

Az AlphaTauri technikai főnöke, Jody Egginton a The Race kérdésére elmondta, mivel már régóta dolgoznak a szélcsatornában, jól megértik annak a működését, és ésszerű képet kaptak arról, hogy mik a határaik, és mik azok a dolgok, amiket már nem tudnak megtenni.

„A legfontosabb kérdés az, hogy tudjuk, mit csinálhatunk, és mit nem tudunk megtenni ebben a szélcsatornában, ellenben azzal, hogy feltételezésekre hagyatkozzunk. Szóval mindez nem a legjobb, és mindig napirenden van a következő lépés.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A mérnök hangsúlyozta, mivel jövőre meg fognak változni a szabályok, így a rendelkezésre álló idő is ezekben a szélcsatornákban, jobb opciót kínálhat a rendszer megosztása, ami könnyebb is lehetne a csapat számára.

A 2021-es szabályok remek alapot teremthetnek ehhez az AlphaTauri számára, és mivel a Red Bull fiókcsapatáról van szó, az együttműködés ebből a szempontból könnyen megvalósítható lenne. Nemrég a Racing Point kezdte el használni a Mercedes szélcsatornáját, ami remek előrelépés volt számukra.

Egginton szerint nagyon is életképes ez a terv, mely ugyan jelenleg nem valósítható meg, hozzátette, igen valószínű, hogy a folytatásban át fognak állni. Ugyanakkor ezt nem olyan könnyű megcsinálni, amivel az olaszok is tisztában vannak.

A mérnök szerint nincs egy olyan időszak sem, amikor mindezt nagyon ideális lenne megtenni, de szükségük lesz rá a fejlődés miatt, és ennek természetesen előnyei is vannak, független attól, hogy a 60%-os modellre való átállás plusz befektetést jelent.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Mivel az aerodinamikai nagyon más lesz a következő évtől, az AlphaTaurinak óvatosnak kell lennie ezzel az átállással, amit a technikai főnök is hangsúlyozott, még akkor is, ha a jövőt tekintve sokat profitálhatnak ebből. Rövid távon azonban negatív hatása is lehet, így emiatt rendkívül alaposan közelítik meg a lehetőséget, és annak megvalósítását.

Ez nemcsak a 60%-os modell megalkotásáról szól, mivel vannak más korlátozások is, amik nagyobbak, így hosszabb ideig tart a gyártás. Emiatt is lenne logikus, ha a váltás 2021-ben következik be, ami után évekre stabilak maradhatnak a szabályok. Ezzel pedig az AlphaTauri kisebb kockázatot vállalna, mintha most kezdené meg ezt a munkát.

A hátrányok között szerepel az is, hogy ebben az esetben a csapat már nem használhatná a 50%-os méretű szélcsatornás kerekeket, így kevesebb visszajelzést kapnának arról, hogy mi várható a Pirelli új abroncsaitól. „Ez egy végtelen fejlesztési történet.” - tette hozzá Egginton arra reflektálva, hogy az átállás újabb beruházásokat igényelne az eszközökkel és így tovább.

