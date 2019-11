Súlyosabb gondok is lehetnek a 2021-es F1-es autók vezethetőségével?

A Forma-1 2021-től drasztikusan átalakul. Nagyon sok új változás lép érvénybe, és a csapatok minden korábban használt tervet kidobhatnak, mivel a jövő autói nagyon mások lesznek, aerodinamikában is. Rengeteg a kérdőjel ezzel kapcsolatban, plusz ott vannak az abban az évben érkező 18 colos kerekek is.

A 2021-es szabályok elsősorban amiatt íródtak, hogy a versenyzők könnyebben tudják egymást követni, és ezt az új aerodinamikával, az átírt „talajhatás” értelmezésével akarják elérni, aminek az alapját az új első szárny fogja adni.

Ez azonban közel sem ilyen egyszerű, mivel sok esetben a valóság átírja a számításokat, és lehetséges, hogy most is erről lesz szó. A Racing Point is folyamatos kutatásokat végez a véglegesített szabályokról, és szerintük noha az első szárny területe valóban kevesebb „piszkos levegőben” fog dolgozni, sajátos problémák jöhetnek elő.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, Chase Carey, Chairman, Formula 1 and Nikolaz Tombazi unveil the 2021 Formula 1 regulations in a press conference Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Green úgy véli, hogy a csapatoknak nagyobb szabadságot kell biztosítani a probléma megoldása érdekében. A szakember azt mondja, az autó eleje körül van pár olyan pont amire nagyon oda kell figyelni, és várhatóan csúnyán sokat kell majd dolgozniuk a pilótáknak vezetés közben emiatt, mivel az új áramlással kiszámíthatatlanná válik a helyzet a volán mögött.

Emiatt is akar több szabadságot az RP a csapatokkal, hogy rendezni tudják a kérdést, miközben megtartják a „talajhatásra” gyakorló energiát, és azt, hogy az autók könnyebben kövessék egymást. A szakember a lapunk kérdésére azt mondta, ez aerodinamikailag igen instabil lesz, ami nem jó dolog.

„Olyan autókat szeretnének, amik kissé kiszámíthatóbbak, hogy a versenyzők jobban támadhassanak, és biztosak legyenek abban, hogy tudják, mi történik körülöttük, miközben határon mennek, és mindezt stabil módon. Amint látom, ezen állítások közül egyik sem igaz 2021-re.”

Green hangsúlyozta, ez egy olyan probléma, amit mindenképpen kezelni kell, és a csaptoknak valójában kevés esélyük volt arra, hogy hozzájáruljanak a szabályok megváltoztatásához. „Jelenleg nem mi vagyunk a felelősek a szabályok megírásáért.” A technikai igazgató alapvető kérdésekről beszél, amik megoldásért kiáltanak, és maga a koncepció megvalósítható, de azt finomítani kell, hogy a szabályok valóban azt adják majd, amit várnak tőlük.

Az egyik fő probléma Green szerint, hogy vannak olyan területek, amik rendkívül korlátozottak, ahol szinte lehetetlen bármit is megtervezni. Ez pedig szembemegy a Forma-1 DNS-ével, a szabadabb tervezés fogalmával, a mérnöki szabadsággal, és így tovább.