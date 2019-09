Ricciardo szabályt szegett, a rajtrács végére is kerülhet

A Renault Monzában kiváló eredményt ért el, és a csapat most is ott van a TOP-10-ben a 8. és a 7. helyen. Daniel Ricciardo ezúttal is legyőzte az év végén távozó csapattársát, Nico Hulkenberget, de lehetséges, hogy nem tarthatja meg a rajthelyét.

Az FIA hivatalos tájékoztatása szerint a 3-as rajtszámú autó, vagyis Ricciardo gépe túllépte az MGU-K 120 kW-os határértékét, mely egyúttal szabályt is sért. A szövetség emiatt vizsgálatot indít, aminek a végén lehetséges, hogy rajtbüntetést fog kiosztani, bár az ausztrál Q1-es továbbjutása megkérdőjelezhetetlen volt.

Ebben az esetben az idejét törölhetik, és ha ez az összes körét érinti, ami a továbbjutáshoz volt szükséges, vagy csak egyet is abból, ami ahhoz kellett volna, akkor a rajtrács végére is kerülhet.