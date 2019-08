BRÉKING: az első hivatalos, valós képek és videó a 2021-es F1-es autóról

A Forma-1 már nagyon régóta dolgozik a 2021-es szabályváltozásokon, és azon, hogy hamarosan minden átalakuljon a sportban, ne csak külsőleg, kezdve a költségvetési sapka bevezetésével és még egy sor más változtatással, amik egy élhetőbb, izgalmasabb és sokkal látványosabb kategóriát eredményezhetnek.

Digitális képeket már láthattunk a 2021-es F1-es autókról, azoknak tervezetéről, de most eljött az idő, hogy azokat valós formájukban is megnézzük. A Forma-1 hivatalos oldala exkluzív képeket és videós anyagot tett elérhetővé, amik már a szélcsatornában tesztelt modellt mutatják be. A Forma-1 és az FIA szakemberei már rengeteg kutatást és fejlesztést végeztek a háttérben a CFD segítségével. A következő nagy lépés pedig a szélcsatornás tesztek abszolválása volt, ellenőrizvén az adatokat.

Az elmúlt hónapban a Német Nagydíj előtt a 2021-es autó legutóbbi modelljét a Sauber szélcsatornájában tesztelték, természetesen szigorú titoktartási feltételek mellett, kizárólag tesztelés céljából. Maga az autó a januári verzió utódja, amikor egy 2018-as autó 60%-os modelljét használták, míg egy másikat márciusban, rajta a 13 colos kerekekkel a 2021-es szabályváltozások részeként. Az FIA természetesen nagyon ügyelt arra, hogy az Alfa Romeo semmilyen előnyben ne részesüljön, hiába használták a csapat szélcsatornáját. Az adatokat azonban mindenkivel megosztják az F1 és az FIA szakemberei.

A hivatalos tájékoztatás szerint például a kasztni oldaldobozának területe és maga a hátsó szárny várhatóan változatlan marad, miközben az első légterelő újabb fejlesztéseket fog kapni. A videóban a 2021-es autó 50%-os modelljét láthatjuk, ami először a 18 colos kerekekkel került tesztelésre. Pat Symonds, az F1 technikai főnöke elmondta, ez a szélcsatornás teszt kissé különbözik attól, mint amit a csapatok megtehetnek, hiszen ebben az esetben a Forma-1 számára minden megengedett, hogy a 2021-es szabályváltozások tökéletesek legyenek.

Symonds hangsúlyozta, bár a fejlesztések legnagyobb részét a CFD technológiáján belül hajtják végre, mely immáron rendkívül fejlett, amiket a csapatok nem mindig használnak, fizikai szimulációs teszteket is szeretetnének az autókkal. Emiatt döntöttek úgy, hogy egy 50%-os modellt használnak, és nem a 60%-os verzió mellett teszik le a voksukat, ami remek eredményeket produkálhat a szélcsatornában, mely nagyobb lehetőséget adott a szakemberek számára ahhoz, hogy jobban megvizsgálják az autót.

Az FIA választása amiatt is esett a Sauber szélcsatornájára, mert az egy rendkívül jó automatikus rake-rendszerrel is rendelkezik. Ez pedig elengedhetetlen a pozitív tesztek végrehajtásához, melynek segítségével különböző fontos méréseket tudnak végezni a nyomás és az áramlás területén, összehasonlítva azt a sebességgel. Az FIA-tól Nikolas Tombazis azt is elmondta, ennek alapján meggyőződhetnek arról, hogy a CFD adatai helyesek-e, mivel a munka nagy része (99%) ezen technológián belül került megvalósításra.

A fő szempontot az jelentette, hogy minden veszteséget megpróbáljanak csökkenteni, amikkel az autó szembesülhet odakint. Ez pedig hatalmas aerodinamikai munkát igényel. Pontosan ez az, amit a jelenlegi Forma-1-ben meg akarnak oldani, így egy olyan konstrukciót dolgoztak ki, ami messze nem olyan érzékeny a különböző külső hatásokra.

A modellek 100%-os verzióit már nem használják az F1-es szélcsatornákban, mivel néhány évvel ezelőtt betiltották azt a modell gyártásának óriási költségei miatt. A legtöbb csapat 60%-os modellekkel dolgozik, de az F1 úgy döntött, hogy az 50%-os verziónál marad. Az FIA szerint ez egy jó kompromisszum számukra, mivel ez még mindig elég részletes képet tud adni. A modern gyártási technikákkal, különösen az adalékanyagot gyártásával, lehetővé teszik, hogy ezek az 50%-os modellek is rendkívül pontosak legyenek.

Symonds szerint azonban a szélcsatorna hiába hatalmas a Sauber-nél, ezzel is csak egyetlen egy konfigurációt lehet tesztelni, így a CFD az, amit valódi szimulációs eszközként használnak, addig mindez csak korreláció, tehát csak összehasonlítják az adatokat egymással. A hivatalos megerősítés szerint az adatok jó irányt mutattak, és azok egyeztek a CFD-vel. Tombazis szerint nem találkoztak nagy meglepetésekkel, és csak 5-10%-os értékről beszélhetünk, összehasonlítva azt az 50%-os szinttel, bár ez függ a tesztelés konfigurációjától is, és így tovább.

Symonds nagyon boldog amiatt, amit látott, mivel az eredmények valójában meghaladták azt, amit a projekt elindításakor gondolt, hogy azzal mit is érhetnek el. Az eredményeket kivételesnek nevezte, ami jó előjel. Az FIA azonban azt elismeri, nyilvánvalóan a csapatok, melyek sokkal nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, mint ők, beleértve a személyzet számát is, messze gyorsabb fejlődést lesznek képesek mutatni, ugyanakkor a szövetség munkája nincs korlátozva, szemben a mezőnnyel.

Továbbá az is kiderült, hogy az FIA az Amazon webes szerverein (AWS), kapcsolatain keresztül szuperszámítógépeket használnak, melyekkel sokkal több számítógépes magot működtethetnek. Ebben az esetben a CFD környezetét sok kis cellára kell felosztaniuk, és egyenleteket megoldaniuk azokhoz, hogy minden jól működjön. Egy ilyen tipikus környezetben átlagosan 192 magot használnak 95 millió cellával. A jelenlegi konfiguráció esetében ez már 1152 magot és akár 550 millió cellát is jelenthet. Jövőre potenciálisan azonban már 2300 magról beszélhetünk, ami lehetővé teszi a két autó szimulációjának használatát is.

Ez a munka azonban nem jelenti azt, hogy a csapatokat kizárnák, valójában épp ellenkezőleg. Az F1 és az FIA felkérte a csapatokat arra, hogy segítség az adatgyűjtést és a fejlesztési folyamatot. Az FIA ezen csapatok számára lehetővé teszi az, hogy a limitált óraszámokon kívül végezzék el a teszteléseket, melyek a jelenlegi projektjükhöz szükségesek. Azok, akik nem rendelkeznek ezekkel az erőforrásokkal, azok egyelőre nem kapják meg az információkat. Több csapat is csatlakozott ehhez a csoporthoz, és néhány havonta össze is ülnek egymással az F1 és az FIA keretén belül. Az eredményeket azonban azokkal is megosztják, akik nem tudnak részt venni ezekben a folyamatokban. Az októberi szabálybejelentés után pedig minden a bejelentett szabályok keretein belül fog működni.

