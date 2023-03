Red Bull: Adrian Newey és az RB19 különleges felfüggesztésének nyomában

Nincs olyan tulajdonsága a Red Bull 2023-as autójának, amelybe bele tudnának kötni a riválisaik. Az RB19 nagyon hatékonyan állítja elő a leszorítóerejét, gyors a kanyarokban és az egyenesekben is, a gumikkal pedig kíméletesen bánik.

A Red Bull tervezőzsenije, Adrian Newey elismerte tavaly a The Race-nek, hogy a figyelme a 2022-es technikai szabályrendszerben a felfüggesztésre terelődött, és egyedül azt tervezték teljesen az ő meglátásaira hagyatkozva.

Olyan pletykák is felreppentek az F1-es paddockban, hogy a Red Bull felfüggesztése az aktív felfüggesztéseket „szimulálja”. Ezt azonban a Motorsport.com olasz kiadásának cáfolták azok a Red Bull-mérnökök, akik a télen igazoltak a Red Bulltól a Ferrarihoz.

Mivel azonban a Red Bull aero platformja továbbra is elképesztően stabil, és delfinezés nélkül tudják a mezőnyben legalacsonyabb hasmagasságra állítani az autót, érdemes megvizsgálni a Red Bull felfüggesztését.

Red Bull RB19: ecco la sospensione anteriore con il triangolo superiore molto inclinato Photo by: Giorgio Piola

A Red Bull az első felfüggesztés felső lengőkarjait egymástól nagyon messze, egy jelentősen elforgatott síkban helyezte el. Erre két okuk is lehetett: féktávon így minimalizálni tudják az autó orrának előrebillenését (anti-dive), míg a lengőkarok borításának formázásával irányítani tudják a Venturi-csatorna bejárata és az oldaldoboz felé vezetett áramlatokat. Erre a bahreini előszezoni teszten láttunk példát, amikor a Red Bull többször is megszórta flo viz áramlásjelző festékkel az utascella oldalát és a felfüggesztés lengőkarjait.

Az autó hátsó felfüggesztése is nagyon kifinomult, még Forma-1-es viszonylatban is. A lengőkarokat minél előbbre próbálta helyezni a Red Bull azért, hogy kigyorsításkor ne üljön le az autó hátulja (anti-squat) és stabil maradjon az aero platform.

Red Bull RB19: la sella del mono-pilone regge anche un braccio della sospensione posteriore Photo by: Uncredited

A nyomórudas kialakítás mellett a Red Bull a felső lengőkarokat már nem is közvetlenül a sebességváltóházhoz, hanem a kipufogót körbeölelő megerősített gyűrűhöz köti be, amely egyben a hátsó szárny szimpla pillérjét is befogadja. Az alsó lengőkarokat is magasra helyezték Adrian Newey mérnökei, ezzel pedig hiába rontják az autó tömegközéppontját, a rendkívül keskeny sebességváltóház miatt a diffúzort formájához nagyobb szabadsággal nyúlhattak. Továbbra is az aerodinamika diktál a Forma-1-ben, ez így maradt 2023-ban is. Ahogyan azt a japán F1 Motorsports GP is kiszúrta, ez az egyik oka annak, hogy az Aston Martin még nem tudja tökéletesen másolni a Red Bullt, hiszen a Mercedes sebességváltóháza - amit készen vásárolnak – szélesebb, mint a Red Bullé.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a kialakítás aerodinamikai előnyei mellett nem golyóálló, és a miniatűr sebességváltóval már két verseny alatt is számos technikai probléma adódott, és már mindkét autó a másodikat használja az idén összesen felhasználható 4-ből.

Visszatérve az autó elejére, az azonos kialakítás ellenrére egy fontos változás a Red Bull első felfüggesztésével kapcsolatban az, hogy azt a Red Bull mérnökei a teljes első felfüggesztés átpozicionálásával előrébb tolta az első kerekeket és megnövelte az RB19 tengelytávját.

Red Bull Racing: ecco quanto si è allungato il passo della RB19 rispetto alla RB18 Photo by: Giorgio Piola

Giorgio Piola rajzán remekül kivehető, hogyan változtatta meg a teljes első tengely elhelyezését a Red Bull 2022-höz képest, amivel az autó tengelytávja akár 3-4 centivel is megnövekedhetett.

A változtatás célja az, hogy a kerekek generálta turbulens levegőt távolabb tartsák a Venturi-csatornáktól és az oldaldobozoktól, hogy azok ne befolyásolhassák a padlólemez, illetve a kólásüveg-nyak terület után a diffúzor teljesítményét.

Ecco nel confronto quanto sono state arretrate le pance della W14 rispetto alla W13 Photo by: Giorgio Piola

A Mercedes ugyanerre a problémára keresett megoldást, ők azonban az első felfüggesztés átpozicionálása helyett az oldalsó légbeömlőt és a hűtőradiátorokat tolták hátrébb, mint látjuk, egyelőre kevés sikerrel.