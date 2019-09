Miért nem támogatja a Racing Point az új gumikat?

Szeptember második hetében tesztelte először a Pirelli a 18 colos gumikat, amelyek 2021-től kerülnek majd bevezetésre. A volán mögött Szergej Szirotkin ült, aki egy átalakított Renault RS18-cal tett meg 213 kört 2 nap alatt a Paul Ricard-on. Eközben Esteban Ocon a Mercedesszel tesztelte a 13 colos Pirelli-gumikat, amelyeket a 2020-as szezonban használhatnak.

Azonban a helyzet nem ennyire egyszerű, ugyanis sok csapat és versenyző szeretné, ha jövőre változtatnának a gumikon. A cél, hogy nagyobb legyen a működési tartomány, és könnyebben megmaradhasson az optimális tapadás. Ehhez viszont meg kell változtatni a gumi struktúráját, amihez a Pirellinek több tesztre lenne szüksége.

A Pirelli sportigazgatója, Mario Isola elmondta, hogy a konstrukció megváltoztatásához több időre van szükség, mint a jelenlegi határidő.

„Június végén érkezett hozzánk a kérés, hogy legyen szélesebb a működési tartomány. Ekkor már a 2020-as gumik fejlesztése a végső stádiumban volt. Ezután már csak egy utolsó teszt volt betervezve a Mercedesszel szeptemberre. Most próbáltuk ki a prototípust. Azt mondtuk, teljesíteni tudjuk a kérést, de 1 teszt túl kevés ahhoz, hogy megváltoztassuk a konstrukciót.”

A nyári szünet alatt a Pirelli keményen dolgozott azon, hogy 5-10 fokkal szélesebbé tegyék a gumik működési tartományát, ami jelenleg 30 fok. A működési tartományt felfelé szélesítenék, amelynek az is a mellékhatása lenne, hogy nehezebben melegednének túl a gumik. A Pirelli a biztonság miatt még 2 tesztnapot javasolt egy másik pályán.

„A Paul Ricard közepesen terheli a gumikat, a pályán pedig a C3-as és a C4-es keverék van használatban. Második referenciaként egy olyan pályát akartunk, ahol a gumik a maximális terhelésnek vannak kitéve, és tesztelhetnénk rajta a C1-es és a C2-es keveréket az új konstrukcióval. Ezért kérelmeztük, hogy tesztelhessünk Barcelonában októberben, hogy a hónap végére elfogadhassuk a végleges konstrukciót.”

Az utolsó stratégiai meetingen a Williams és a Racing Point volt a halasztás ellen, és mindkét csapat a biztonság kérdésére hivatkozott. A riválisok szerint a blokád mögött a Mercedes áll, csak az ügyfélcsapataival „vitetné el a balhét”, a Mercedes viszont cáfolta a vádakat. Ugyanis hiába működik jól az autójuk a jelenlegi gumikkal, a nagycsapatok mindig gyorsabban tudnak reagálni a változtatásokra, és ha a módosítás javítaná a versenyek minőségét, akkor nem állnak a dolog útjába.

A Mercedes ügyfélcsapatainak más problémájuk lehet. Az új konstrukciójú gumi alakja szögletesebb, így az érintkező felület is nagyobb lesz, emiatt pedig a felfüggesztést is át kellene alakítani – viszont a legtöbb csapat már kifejlesztette a 2020-as felfüggesztését. Emellett kicsit az aerodinamika területét is érintené a változtatás. És a kisebb csapatok nem tudnak olyan gyorsan reagálni, mint a nagyobb istállók, ez lehet a Racing Point és a Williams problémája.

Az FIA elnöke, Jean Todt is megszólalt az ügyben, aki arra figyelmeztette a csapatokat, hogy legyenek ésszerűek, és ha mindig kritizálják a Pirellit, akkor segítsenek is az olasz gumigyártónak. Ahhoz, hogy megváltoztassák a gumik konstrukcióját, a csapatok 70 százalékos egyetértése szükséges, ezzel nincs is gond.

Viszont az extra tesztekhez az összes csapat beleegyezése szükséges, az pedig jelenleg valószínűtlennek tűnik, hogy a Mercedes ügyfélcsapatai támogatnák. A terv, hogy október 6-án és 7-én tesztelne a Pirelli Barcelonában a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari autójával. A Pirelli ezután kiválasztaná a legjobb megoldást, majd az új konstrukciót az austini szabadedzésen próbálhatná ki az összes csapat, hogy kiscsapatok is megismerhessék az új gumikat.

