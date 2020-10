Mercedes W11 vs Ferrari F2004 - mennyire hasonlítanak a sport legdominánsabb autói?

Mielőtt Valtteri Bottas megdöntötte volna az időmérő edzésen a körrekordot az 1.25.269-es idejével, azt Takuma Sato tartotta a BAR Hondával, az F2004 legnagyobb azévi vetélytársával, 1.27.691-gyel.

A szokatlan alkalom remek lehetőséget adott arra, hogy összehasonlítsuk a két szezon autóit, mivel ebben a két szezonban versenyzett a modern Forma-1 két legdominánsabb autója.

Az F2004-gyel 12 pole-pozíciót és 15 futamgyőzelmet szereztek összesen egy 20 futamos szezonban, míg a W11 már 9 futamgyőzelmet, 11 pole-pozíciót, és 6 leggyorsabb kört is szerzett a 17 szezonos versenynaptár felénél.

Az F2004-et még egy teljesen más elv alapján tervezték, mint a mai autókat: az F2004 minden idők egyik legjobb időmérős autója, amellyel szinte mindig időmérős köröket futottak, rövid etapokkal és sűrű tankolásokkal.

Ez a tervezési filozófia különösen jól passzolt Michael Schumacher vezetési stílusához, akinek saját bevallása szerint is a legnagyobb erőssége az volt, hogy szinte állandóan a limiten tudta tartani az autót.

Az F2004 kompakt kisautónak számít a mai, szinte limuzin hosszúságú autókhoz képest: 70 centivel rövidebb a Ferrari tengelytávja, összességében pedig több, mint 1.2 méterrel hosszabb a W11. Ennek ellenére az általános trend nem változott, miszerint az aerodinamikai hatékonyságot figyelembe véve mindig is a lehető leghosszabb autót tervezték.

A Mercedes természetesen szélesebb is, a 2017-es szabályváltozásig az autók 1.8 méter szélesek voltak, míg attól az évtől kezdve, hasonlóan az 1998 előtti állapotokhoz, 2 méter szélesek lehettek az autók.

Ebben természetesen szerepet játszottak a biztonsági fejlesztések is, azonban elsősorban az F1 dizájnnyelve miatt alakult ki a W11 jelenlegi formája. Ez természetesen óriási súlynövekedéssel is járt, a W11 745kg, míg az F2004 még csak 605kg-ot nyomott.

A súlynövekedés azonban elsősorban nem a biztonsági fejlesztéseknek tudható be, hanem a V6-os hibrid-turbó erőforrásoknak, amelyek messze többet nyomnak, mint az egykori V10-es motorok.

A súlynövekedéssel együtt azonban nem szabd azt sem elfelejteni, hogy a modern motorok messze tartósabbak, körülbelül 6000km az élettartamuk az 1000 lóerős teljesítményük mellett, míg a V10-es mindössze 800km-et bírt ki, és körülbelül 100 lóerővel adott le kevesebbet.

Sokkal hatékonyabban is égetik az üzemanyagot a mai motorok: a V6-os motorok mindössze 110kg üzemanyagot égethetnek el a 300km-es versenytáv alatt, míg az F2004-nek körülbelül 180kg benzinre volt szüksége egy verseny teljesítéséhez.

Az F2004-nál debütált a sportban a titán sebességváltóház is, amely az autó szerkezeti elemévé is vált, ez a megoldás mára univerzálisan elterjedt, igaz, ma a sebességváltót gyakorlatilag kazettaként behelyezik a házba, hogy könnyebben cserélhető legyen abban az esetben, ha nem bírná ki az előírt 7 futamot.

Ferrari F2004 gearbox and rear wing assembly Fotó készítője: Giorgio Piola

Ilyen előírások természetesen nem léteztek még 2004-ben, a motoroknak is csak 2 versenyt kellett kibírnia. Az FIA abban az évben tiltotta be a vezérelt váltásokat, és ezzel a teljesen automata váltókat, illetve a launch controlt.

Érdekes módon 2004-ben még ennek ellenére is több szoftveres segítsége volt a pilótáknak, mint ma, ugyanis most manuálisan kell megtalálniuk a kuplung fogáspontját, illetve kipörgésgátló is a pilóták segítségére állt.

A Ferrari egy újabb relatíve előnyt tudhatott a Mercedesszel szemben magának, mégpedig a Bridgestone teljes támogatását. A japán gumigyártó szinte az összes pályára speciális keveréket vitt, ami egyértelmű előnyt jelentett a vetélytársakkal szemben.

Mick Schumacher drives his fathers championship winning Ferrari F2004 on a demo run celebrating ferrari's 1000th Grand Prix Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Ehhez képest 2020-ban a Pirelli mindegyik csapatnak ugyanazokat a gumikeveréket szállítja, míg korábban legalább meghatározhatták a csapatok és a pilóták, hogy melyik keverékből mennyit szeretnek.

Ahogyan láttuk, az F2004 és a W11 szinte nem is különbözhetne jobban egymástól, ugyanakkor mindkét csapat képes volt arra, hogy az adott technikai keretekből kihozza a legtöbbet.

