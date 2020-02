Még keskenyebb lesz hátul a 2020-as F1-es McLaren: pozitív adatok Wokinkgból

A McLaren nagyon magabiztosan szerezte meg a 4. helyet a Forma-1 2019-es kiírásában. Ez komoly előrelépés volt az istállónak, melynek már igencsak szüksége volt erre, a szponzorok miatt is, amikből újra egyre több van az autón.

Carlos Sainz Jr. és az újonc Lando Norris az első évüket abszolválták a McLarennél. Összességében kiváló párost alkottak, és lehetséges, hogy 2020 után is csapattársak maradnak Wokingban, ahol nem fukarkodnak a pénzzel és a fejlesztésekkel.

Hiába a nagy 2021-es szabályváltozások, a McLaren 2020-ra egy új koncepciót épített meg, annak a reményében, hogy közelebb kerülnek a top-csapatokhoz. Ennek több oka is van: egyrészt már nem volt sokkal több potenciál a tavalyi autóban, másrészt egy jó szerepléssel újabb cégeket győzhetnek meg, nem beszélve a versenyzőkről.

A spanyol AS beszámolója szerint Wokingban van ok az optimizmusra, mert míg a Ferrarinál nem voltak túl meggyőzőek a szélcsatornás adatok az új autó kapcsán, ez a McLarennél jó számokat jelent. Fontos változtatásokat eszközöltek a koncepción, elengedvén az MCL34 gyengeségeit.

Az MCL35 James Key első autója lesz a McLarennél Andrea Stella, Sainz és Norris visszajelzései alapján. A McLaren fő célja, hogy megtartsa a 4. helyét, meglépjen a középmezőnytől, és felezze a hátrányát a top-csapatokhoz képest. Ehhez legalább egy 0.5 másodperces ugrásra lesz szükségük.

Ennek elérése érdekében a mérnökök egy koncepcióváltást javasoltak, amit a vezetőség el is fogadott. Az AS forrásai szerint a legnagyobb változtatások a hátsó részen voltak, ami kissé szűkebb is lesz, mint a tavalyi verzió esetében.

Az MCL35 orrészén nem lesznek olyan nagy változások, és az első szárny hasonló lesz a tavalyihoz. A hátsó rész azonban valóban keskenyebb és stabilizáltabb lesz. Az eddigi adatok szerint az új autó több aerodinamikai terhelést generál, miközben megmarad az egyensúly a kanyarok és az egyenesek között.

Ez kulcsfontosságú tényező, ami a Ferrari számára tavaly nagyobb kihívást jelentett. A McLaren ugyan lassabb volt, mint az olaszok, nem küszködtek olyan nagy gondokkal, mint a régi rivális, akikhez ugyancsak közelebb akarnak kerülni.

Vannak még bizonyos részletek, amiken dolgoznia kell a McLarennek a februári bemutató előtt, de a fejlesztések ideális tempóban haladnak, ami a 2021-es csomag miatt is remek hír. Ha az autó jó alapokkal rendelkezik, akkor azt még a Spanyol Nagydíj után is fejleszthetik. Ellenkező esetben Barcelona után teljesen átállnak a következő esztendőre.

Ez lesz a McLaren és a Renault utolsó közös éve, mivel a britek a Mercedes motorjaira váltanak át. Ennek ellenére a Renault köteles az ügyfelének ugyanazt a hardvert és szoftvert biztosítani, mint amit a gyári csapat is használ.

