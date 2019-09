Más Ferrari gurul pályára Szingapúrban, mint a Hungaroringen: Vettel mentőcsomagja

A Ferrari idei szezonja a bajnoki cím szempontjából már minden bizonnyal lefutott, ami az első versenyeken jól látszott és a Mercedest azóta sem érték utol aerodinamikában, hiába bivalyerős és „trükkös” motor, ami miatt a Renault és a Mercedes egyre többet panaszkodik, vagy gyanakszik, de az FIA továbbra is mindent szabályosnak lát az SF90 körül.

Az SF90 azonban csak kevés pályán igazán versenyképes, és ne feledjük, Spában és Monzában is kevésen múlott, hogy ne a Mercedes húzza be a győzelmet. Sőt, adott esetben a Red Bull is súlyos problémákat okozhatott volna. Az olaszok tanultak a Spában történtekből, és a jobb gumikezelés érdekében más beállításokat használtak, amivel azonban csökkent a tempójuk.

Mint arról korábban már beszámolhattunk, ezen a hétvégén Szingapúrban, ahol papíron a Ferrari messze a Mercedes és a Red Bull mögött van a sok lassú kanyar miatt, az olaszok egy frissített csomaggal készültek, miközben rengeteget dolgoztak azon, hogy ne ismétlődjön meg az, amit a Magyar Nagydíjon láthattunk, ahol Sebastian Vettel és Charles Leclerc is csak statiszta szerepet töltött be, távolról figyelvén a Mercedes és a Red Bull csatáját, főként a kivetítőkön.

Enrico Cardile és David Sanchez, az aerodinamikai osztály vezetői számos új elemet terveztek annak érdekében, hogy a Ferrari sokkal közelebb kerüljön a riválisokhoz az olyan pályákon, mint Szingapúr. A fő cél az volt, hogy csökkentsék a hátrányukat a lassú kanyarokban a tapadás területén, ami kvázi teljesen lenullázta a Ferrari idei szezonját.

Többek között egy új első szárny is fog érkezni a Ferrarihoz, méghozzá különféle profilokkal, hogy ezáltal elősegítsék az első gumik felmelegítését, és teszik mindezt annak a reményében, hogy ezzel egy jobb működési ablakba kerülnek. A fejlesztés folyamatos az autó körül, mivel jövőre csak nagyon keveset változnak a szabályok, így minden, amit idén csinálnak, az jövőre is nagyon hasznos lehet.

Az olaszok nyilvánvalóan nem adják fel és ezzel együtt a filozófiájukat sem dobják ki az ablakon, csupán megpróbálnak nagyobb stabilitást adni az autó elejének, csökkentve ezzel a felesleges áramlatokat. Ennek része lesz a módosított hátsó szárny is, mely egyensúlyba hozhatja a két végpontot, kiegészülve a szintén fejlesztés alatt álló diffúzorral. A probléma, hogy a szezon során nem mindig voltak helyesek a korrelációs adatok, azok amiket a CFD-nél és a szélcsatornában láttak, de ezt Mattia Binotto csapatfőnök mindvégig tagadta.

A változásokkal Vettel is sokkal közelebb kerülhet ahhoz, amit szeretne, mivel főként technikai gondjai vannak, mert az SF90 orra egyáltalán nem fekszik neki, szemben Leclerccel, így a két autó valamilyen szinten külön irányt vehet. Juan Pablo Montoya is ezt vélte felfedezni, és inkább arra ösztönözte a Ferrarit, hogy egyszerűen alakítsák át Vettel autóját, akár egy új első felfüggesztéssel, mint tették azt a McLarennél is a kolumbiai esetében.

