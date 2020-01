Már az összes F1-es csapat szinte teljesen átállt 2021-re?

A német Auto Motor und Sport is nagyon várja már az új szezont, de lehetséges, hogy az elismert német szaklapnak kevesebb technikai elemzést kell majd írnia 2020-ban, bár szerintük a helyzet korántsem lesz olyan ínséges, mint azt páran gondolják.

Azzal azonban, hogy a szabályok nagyon stabilak maradtak 2020-ra, és 2021-től gyakorlatilag minden totálisan átalakul a Forma-1-ben, a csapatok többsége messze hamarabb állhat át a következő évre. Sőt, ez bizonyos szempontból már meg is történt.

A Renault F1 Team az elsők között jelezte, hogy a forrásaik nagy részét már a 2021-es generációra fordítják, és gyakorlatilag feláldozzák a 2020-as évet. Ez azt is jelentheti, hogy sokkal jobb teljesítményt ne várjunk a franciáktól az idei szezonban.

A mérnökök a szokásosnál korábban leállítják az aktuális autók fejlesztését, és ennek az oka a 2021-es idény nagyszabású reformja, aminek során teljesen eltérő méretű autókat kell megtervezniük és megépíteniük. Ez a kihívás a motorszállítókat is érinti, hiszen az aktuális erőforrások nem lesznek kompatibilisek az új autókkal.

Ha valaki egy nagyon erős alapokkal rendelkező autóval áll elő 2020-ban, miközben a riválisok lépéshátrányba kerülnek, és korán leállítják a fejlesztéseiket, azzal egy igen meglepő konstruktőri végeredmény is kialakulhat a középmezőnyben, ami sok pénzt hozhat a konyhára az adott csapatnak.

Melyek azok a területek, amik által különbséget lehet tenni? A stabilabb szabályok miatt már nem várhatunk nagy változtatásokat, bár a múltból mindig fel tudunk hozni pár példát arra, hogy ezek az aggodalmak nem megalapozottak. A fejlesztések egyre inkább a részletekről szólnak, és még a stabil szabályok mellett is vannak innovatív ötletek, amiket megvalósítanak a mérnökök a gyárakban.

Az egyik ilyen pont az első szárny, aminek a megvalósítására több konstrukciót is láthattunk. A német lap is arra számít, hogy 2020-ban folytatódik a mérnöki csata ezen az új területen, hiszen ezzel az elemmel gyakorlatilag mindent befolyásolni lehet az autón, kezdve a leszorító erővel, az aerodinamikával és a gumikezeléssel.

Ugyanez vonatkozik a visszapillantó tükrökre is, független attól, hogy az FIA korlátozta az erre a területre vonatkozó módosításokat. A tervezők továbbra is egy fontos területként tekintenek erre, és idén is várhatunk pár változtatást a csapatoknál a tükröknél.

