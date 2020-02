Különleges aszfaltot kap a döntött F1-es kanyar Zandvoortban

Hollandiában is nagyon készülnek a Forma-1 mezőnyének fogadására, amire több évtizede nem volt példa. A helyiek természetesen rendkívül izgatottak emiatt, és ha Max Verstappen harcban lesz a címért a Red Bull-Hondával, még őrültebb lehet a hangulat.

A hétvégére szóló jegyek iránt több mint 1 millióan érdeklődtek, ami a maga nemében páratlan. Elkepesztő a mozgolódás Zandvoortban és az ország többi részén. Ez napról napra egyre csak nagyobb méreteket ölt.

A Forma-1 miatt Zandvoortban jelentős átalakításokat eszközöltek. Erről a hu.motorsport.com rendszeresen beszámol, és így tesz most is. A Motorsport.com közben azt is megtudta, hogy a különleges Arie Luyendykbocht-kanyar egy speciális aszfaltot kap.

Külön erre a döntött kanyarra fejlesztették ki az aszfaltot, amivel meg is kezdték a munkát, így hamarosan teljes értékű lesz a pálya. A felújítási terv részeként az Arie Luyendyk-kanyar kapja a legtöbb figyelmet, habár a Hugenholtz-kanyar is döntött lesz.

A királykategóriás versenyzők nyitott DRS-sel mehetnek majd keresztül az F1 történetének egyik legérdekesebb és leglátványosabb kanyarján. Ez a kanyar pedig döntő szerepet fog játszani az előzések során, így a show is sokkal jobb lehet.

Az Arie Luyendyk-kanyar 32%-os emelkedést kap, mely az összes többitől különbözni fog. Egy olyan lassító sem lesz, ami erre hasonlít, ami az aszfalt összetételére is vonatkozik. A speciális gépek mellett egy különleges aszfaltréteget is használnak a pálya azon pontján.

A kanyarban lévő felső rétegnek olyan aszfaltkeverékből kell állnia, hogy az ne okozzon kárt a gumikban. Emiatt a pálya a Pirellivel közösen is egyeztetett, hogy megtalálják az ideális keveréket az aszfalt felső rétegéhez.

Ezt a különleges aszfaltkeveréket részben már alkalmazták is a kanyarban. Az igazi teszt azonban még hátravan, de amikor a lapunk megkérdezte a nagydíj szóvivőjét, az is kiderült, hogy több fontos vizsgálatot végeztek a speciális aszfaltréteggel, mivel ez jelenti majd az alapját a Holland Nagydíjnak.

A pályán már megkezdték az aszfaltozást. Ez nem csak a döntött kanyarokra vonatkozik, hanem a bukóterekre is. Néhány területen plusz bukóterek kerültek kialakításra. A munkálatok várhatóan februárban fejeződnek be.

Ha ez megvan, akkor a szakemberek minden figyelmüket a pálya mentén lévő létesítményekre koncentrálják. Ilyen például az új Paddock Club megépítése, ami nagyobb helyet biztosít majd a rajongók számára. Ezáltal több standot lehet kialakítani a helyszínen, ami a bevétel szempontjából sem lesz elhanyagolható.

