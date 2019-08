Közeli képeken a Racing Point új aerodinamikai csomagja

A Force Indiából lett Racing Point hiába rendelkezik stabil és komoly anyagi háttérrel, egyelőre nem tudja hozni a jobb eredményeket. Ez többek között annak is betudható, hogy a középmezőny minden eddiginél sűrűbb lett, valamint a Stroll-család kezében lévő istálló fejlesztési üteme nem volt ideális. A következő szezon ebből a szempontból már sokkal ideálisabb lehet, és ne feledjük, a gyárban is folyamatos bővítések, beruházások zajlanak.

Sergio Pérez, aki nemrég arról beszélt, hogy összességében nincsenek a messze a konstruktőri negyedik helyen álló McLarentől, sokat vár az új fejlesztési csomagtól, amit Németországban mutattak be. Alább erről nézhetünk meg pár új közeli képet, köztük az átalakított oldaldobozzal is, de új szárnyelemek is kerültek fel az autóra, miközben a padlólemez is eltér a korábban használttól. A mérnökök az új fejlesztésekkel szűkebbre húzták az autót az oldalsó részek körül, ami nyilvánvalóan a belső hűtőrendszer átalakítását is jelenthette.