Kicserélték Hamilton két hátsó kerekét a futam előtt, de nem kap büntetést

Közvetlen a futam előtt is vannak bizonyos cserék, amik engedélyezettek. Ezt páran ki is szokták használni, de csak azokkal az alkatrészekkel és elemekkel, amik rajta vannak a „szabad listán”, tehát nem jár értük büntetés. Ritkább esetekben pedig a gumik cseréjére is engedélyt kapnak a pilóták.

Nos, a monzai futam előtt két világbajnok is érintett volt ebben, mert Sebastian Vettel és Lewis Hamilton is cserélhetett. A Ferrari négyszeres világbajnokánál a bal hátsót cserélhették az olaszok, míg Hamiltonnál mindkét hátsó abroncsot. Ezekben az esetekben a csapatoknak bizonyítaniuk kell a gumin keletkezett sérüléseket, és így tovább.

Hamiltonnál mindkét hátsó gumi súlyosabb károkat szenvedett a Q2-ben az 5-ös kanyarban. Természetesen a német és a brit bajnok sem új gumikat kapott, hanem a lecseréltekkel megegyező kilométerszámú tappancsok kerültek fel az autóra.

