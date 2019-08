Jövőre az MGU-K-ból is hármat használhatnak a csapatok

Néhány csapat, illetve motorszállító már most, a 21 versenyes szezonban büntetéseket halmoz fel a szabályokban meghatározott felhasználható elemek számának túllépése miatt, ők éppen ezért eddig ennek a határnak az emelése mellett lobbiztak, míg azok, akiknek eddig nem voltak megbízhatóságai gondjai, érthető módon elleneznek egy ilyen módosítást.

Végül a kompromisszum az MGU-K-k számának háromra emelése lett, amellyel így ugyanannyit lehet belőle használni, mint a motorból, a turbóból és az MGU-H-ból. Az energiatároló és a vezérlőelektronika száma továbbra is kettőn marad. Az MGU-K tűnik egyébként ezek közül a legérzékenyebbnek, péntek reggelig ugyanis már hat pilótánál is sikerült átlépni a szabályok szabta határokat. A Renault-tól Cyril Abiteboul így kommentálta a dolgot:

„Természetesen van ennek értelme. 2021-től amúgy is életbe lépett volna ez a változás, most csak előrehoztuk egy évvel, bár nem mindig a józan ész dominál az F1-ben, és ezt is kicsit nehéz volt tető alá hozni. Budapesten azonban megszületett a kompromisszum. Úgy hallottam, a végső szavazáson kicsit nehéz volt rávenni az embereket arra, hogy tartsák magukat a szavukhoz, de végül átment a javaslat.”

Abiteboul szerint az egész döntés alapja az lehetett, hogy az MGU-K-t a motortól külön sokkal nehezebb kicserélni, mint az egészet egyszerre, és még a Mercedes is, akik már 22. versenyüket futhatják anélkül, hogy a technológia felmondta volna náluk a szolgálatot, pozitív lépésként értékelték az ötletet:

„Főleg a szerelőknek jelent ez nagy könnyítést. Jelenleg nincs összehangolva az MGU-K, és a belsőégésű motorok száma, utóbbiból hármat hozhatunk idén, előbbiből csak kettőt. Ez nagy fejtörést okoz a szerelőknek, mivel az MGU-K a motorra van erősítve, emiatt az lenne az értelmes, ha mindkettőből ugyanannyit használhatnánk.”

„Egyeseket a Forma-1-ben ez nem érdekel, de minket igen, nekünk fontos volt ezt kiegyenlíteni, főleg így, hogy a szezon hosszabb lesz, több utazással és kisebb szünetekkel. Az energiatárolókat és a motorvezérlő egységeket is szerettük volna ugyanígy háromra emeltetni, de ezek külön alkatrészek, így az előző érv rájuk nem vonatkozik, emiatt ezek kevésbé voltak számunkra lényegesek.”

