Így valósul meg az F1-ben a legmerészebb kanyar, nyitott DRS-sel

A Forma-1 2020-as szezonja az utóbbi évek legizgalmasabbjának ígérkezik, hiszen a három top-csapat közel volt egymáshoz a tavalyi idény végén, és a szabályok stabilak maradnak. A rajongók sok mindent várnak az új kiírásban, így többek között a visszatérő Holland Nagydíjat is.

Zandvoort körül azonban akadt pár kérdés, többek között a környezetvédelmet illetően is, de minden bizonnyal ezek a dolgok nem fogják veszélyeztetni a hétvége megrendezését, amire rettentően sokan kíváncsiak, elsősorban Max Verstappen miatt.

A neves pályának azonban szüksége van pár átalakításra, hogy megfeleljen a Forma-1 követelményeinek és elvárásainak. A háttérben folyamatosan zajlanak az ezzel kapcsolatos munkálatok, amikről több képet és videókat is bemutathattunk.

Ennek a része lesz az Arie Luyendyk névre keresztelt kanyar is, mely szenzációs élményt kínál a versenyzőknek. Az Arie Luyendyk-kanyar 32 százalékos meredekségű lesz, ami 18 foknak felel meg. Mindez azt jelenti, hogy még meredekebb lesz, mint az Indianapolisban található döntött kanyar, ahol sok évvel ezelőtt szintén versenyzett az F1 mezőnye.

Construction work at the Zandvoort race track for the Dutch Grand Prix

Fotó készítője: ISP/BSR Agency