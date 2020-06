Így követhetik nyomon az F1-ben dolgozókat a koronavírus miatt

Az évadnyitó Ausztrál Nagydíjat törölték, miután a McLaren egyik alkalmazottja pozitív koronavírus-tesztet produkált. Ez egy olyan dominót indított be, ami sok más eseményt is érintett. Az FIA a háttérben sokat dolgozott azon, hogy a jövőben jobban kezelje az ehhez hasonló helyzeteket.

Amellett, hogy a szövetség egy új „magatartási kódexet” vezet be, amit minden versenyzőnek be kell tartania, hogy minimalizálják a fertőzés esélyét egy esemény ideje alatt, az irányító testület egy ambiciózus nyomkövető alkalmazást tervez bevetni, amit kifejezetten a versenyzés világának igényei szerint alakítottak ki.

Mivel ezt a személyzet fogja használni, sokkal pontosabb információkra van szükség annak megítélésében, hogy az emberek milyen közel álltak egymáshoz. Az FIA biztonsági igazgatója, Adam Baker azt mondta, bíznak abban, hogy az alkalmazás egy jó lépés lehet annak megakadályozására, hogy egy eseményt leállítsanak, ha valaki pozitív tesztet produkál.

Baker az FIA eKonferenciáján elmondta, Melbourne óta nagyon sokat dolgoztak ezen a rendszeren, közelebbről azon, hogy tanulmányozzák ennek a lehetséges előnyeit, és magát a megvalósítást, a pontos kapcsolatfelvételt, kiegészülve a gyors reakciókkal, és a tesztelésekkel, ami alapján meg tudják állapítani, hogy kik lehetnek potenciális fertőzöttek egy eset után.

A szakember szerint ebben az esetben az embereket gyorsan karanténba lehet helyezni, és elvégezni rajtuk a tesztet. Azok, akiknek a tesztje negatív lett, természetesen visszatérhetnek a csapatukhoz és folytathatják a munkát.

Ezeket a nyomon követési alkalmazásokat mobiltelefonokkal fogják használni, azonosítva, hogy kik azok az emberek, akik szorosabb kapcsolatban voltak a pozitív tesztet produkált személlyel. Ezek pedig olyan alkalmazások, amiket a kormányok vezettek be szerte a világon. Egy ilyen sporteseményen azonban mindent sokkal pontosabban meg lehet határozni, mint a kinti életben.

A versenyzés jellege miatt, ahol az emberek rendszeresen érintkeznek egymással, az FIA rájött, hogy technikailag egy kifinomultabb megoldásra lesz szükség. Baker is úgy fogalmazott, hamar tudatosult bennük, hogy egy olyan alkalmazásra van szükségük, amit kifejezetten a motorsortos eseményekre terveztek.

Ennek része, hogy a teszteredményeket már azelőtt megkapják, hogy azok bekerültek volna a rendszerbe, megakadályozván ezzel az esetleges visszaéléseket, vagy incidenseket, ami miatt egyes csoportok bezárkózhatnak, vagy karanténba kerülhetnek, noha valójában nem is voltak kapcsolatban a fertőzöttel.

Emellett az adatvédelmi törvénnyel is külön foglalkozniuk kellett az illetékeseknek, melyek szorosan kötődnek a személyiségi jogokhoz. Ez is egy kiemelten fontos terület volt az applikáció megtervezésénél, hogy az egyes nemzeti versenyhatóságok számára is elérhetővé váljon.

Az FIA világossá tette, hogy az új „magatartási kódex” használata, és annak betartása kötelező a versenyben résztvevők számára. Ez az a dokumentum, ami meghatározza, milyen szabályokat kell követniük az embereknek, akik belépnek egy rendezvényre. Az FIA pénteken hagyhatja jóvá mindezt. Aki megsérti ezeket a szabályokat, az szankciókra számíthat.

Az FIA ezzel felhatalmazást kap a kódex betartására, és az esetleges büntetések kiszabására, aminek nagyon nagy felelőssége lehet, akár az egész eseményre vonatkozólag. A szabályzatot pedig mindenkire ki kell terjeszteniük, aki belép az esemény területére. Attól a ponttól kezdve ugyanúgy vonatkoznak rá a szigorú szabályok, mint bárki másra.

Az FIA már kiadott egy iránymutatást a verseny szervezőinek, hogy miként is lehet kezelni a koronavírus-helyzetet, amikor az események újraindulnak. Ez elsősorban a zárt kapus eseményekre vonatkozik, így például a raliban és az endurance futamokon szükségesek lehetnek a pontosítások.

Baker szerint a legnagyobb kihívás az, amikor egynél több versenyző használja ugyanazt az autót. Remélik, hogy ez a munka körülbelül 3 hét múlva befejeződik, és az azzal kapcsolatos pontosításokat is ki tudják adni július 3-án.”

