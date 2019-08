Hivatalos: már a Belga Nagydíjon beveti az új motorját a Mercedes

A nagy nyári szünet ideje alatt főként a Ferrari és a Honda továbbfejlesztett motorjáról szóltak a hírek. Időközben kiderült, hogy a Mercedes és a Renault is hamarosan bevetheti az új motorját. Csütörtökön elsőként a Honda erősítette meg ezt, de az új egység először csak Albon Red Bulljában és Kvjat Toro Rossójában lesz elérhető. Verstappen és Gasly később fogja megkapni a csomagot, valószínűleg Monzában, ahol rájuk is büntetés vár.

Ezúttal a Mercedes erősítette meg, hogy már Spában pályára küldi az új motort. Toto Wolff, a Mercedes csapatának első embere közvetlen a versenyhétvége előtt nyilatkozott úgy, hogy sok időt fordítottak az új motorra, főleg azok után, hogy látták a Ferrari versenyképességét ezen a területen az egyenesekben.

A csapat a megbízhatóság javítása mellett a teljesítményen is sokat dolgozott. Most pedig úgy döntöttek, hogy a gyári istálló versenyzői mellett a Racing Point és a Wiliams is megkapja az új motort. A Ferrari még adós a bejelentéssel, de valószínűleg az olaszok is már az új motorral gurulnak pályára, ami a hírek szerint 20-25 lóerővel lehet erősebb, akárcsak a Honda esetében, mely egy új kvalifikációs módot is kapott.

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.