Hivatalos: az FIA elutasítja a Red Bull óvását a Mercedes DAS rendszere ellen

Egy ideje már téma volt a Mercedes különleges rendszere, ami hosszú hónapokon át készült. A téli teszteken hullt le róla a lepel, miközben Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is kipróbálta azt a barcelonai pályán.

Pár óra leforgása alatt egyre többet és többet tudhattunk meg a rendszer működéséről, valamint azt, hogy a Mercedes a háttérben egyeztetett a szövetséggel, hogy ne feleslegesen fejlesszen. Az utóbbi évek egyik leginnovatívabb fejlesztéséről van szó.

Annak ellenére, hogy a DAS használatát 2021-re betiltották, a Red Bull Racing óvást nyújtott be ellene, mivel 2020-ban még használható. Az osztrákok már az évadnyitó Ausztrál Nagydíjon is valami hasonlót terveztek, de a koronavírus közbeszólt, és azóta egy versenyhétvégét sem rendeztek az F1-ben.

Miután a Mercedes az Osztrák Nagydíj pénteki napján aktiválta a DAS-t, a Red Bull úgy döntött, hogy óvást nyújt be az ellen. Az FIA péntek éjjel ismertette a döntését, melyben megerősítették, hogy elutasítják a Red Bull tiltakozását.

Mercedes AMG F1 W11 power steering DAS Fotó készítője: Giorgio Piola

A Red Bulltól Adrian Newey és Paul Monaghan azzal érveltek, hogy a DAS használatával a versenyzők képesek változtatni az autó aerodinamikai tulajdonságán, valamint az új fejlesztés a felfüggesztéshez is kapcsolódik.

Az FIA azonban egyértelművé tette, hogy ez nem tekinthető a felfüggesztés részének. A DAS-t a kormányrendszer részének tekintik, még akkor is, ha az nem hagyományos. A szövetség szakemberei szabályosnak látják a fejlesztést, ami megfelel a felfüggesztésre vagy az aerodinamikai behatásokra vonatkozó előírásoknak.

Az FIA véleménye, hogy a DAS fizikailag és funkcionálisan is a kormányrendszer része. Mindez azt is jelenti, hogy a Mercedes továbbra is használhatja a fejlesztését az autójában a harmadik szabadedzéstől kezdődően. Az FIA nagyon alaposan megvizsgálhatta az ügyet, miután a fellebbezés benyújtása és a döntés ismertetése között több mint 6 óra telt el.

