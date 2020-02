Hiába volt a Williams tavaly a leglassabb, nem építettek egy teljesen új gépet: videón az FW43

A Williams mérföldekkel előrébb jár az új szezon előtt, mint tavaly. Sokat csúszott a 2019-es gép, amivel messze kevesebb kilométert tudtak megtenni a téli teszteken. Ez alapjaiban befolyásolta az idényüket, és hamar kiderült, hogy a konstrukció sem lett versenyképes.

A csapat mindössze 1 világbajnoki pontot gyűjtött, de azt is a kaotikus Német Nagydíjon. Ehhez az 1 ponthoz a két Alfa Romeo büntetése is kellett. Robert Kubica időközben távozott, akinek a helyét az újonc Nicholas Latifi vette át.

George Russell, a Mercedes újonca maradt, ami azt jelenti, hogy egy igen kevés tapasztalattal rendelkező párossal vágnak neki az évnek. A Williams azonban mindig is épített a fiatal versenyzőkre, így ez a duó most tökéletesen megfelel ennek.

A hivatalos tájékoztatás szerint az FW43 az F42 evolúciója, ami azt jelenti, hogy nem egy teljesen új gépről van szó, és a munka nagy részét 2019-ben végezték el. A csapat hamar átállhatott 2020-ra, és Claire Williams helyettes csapatfőnök is sokkal bizakodóbb.

„Ez az év egy üdítő kezdetet jelent a csapat számára. Időt fordítottunk arra, hogy foglalkozzunk a gyenge területekkel, miközben a megfelelő emberekkel, struktúrákkal, procedúrákkal és erőforrásokkal dolgozunk, aminek a végén versenyképes autókat kaphatunk.”

Williams FW43 Fotó készítője: Williams F1

„Mindannyian elkötelezettek vagyunk a Williams újjáépítésében, és a csapat versenyképességének visszaszerzésében. Ennek alapján a 2020-as évünk az előrelépésről szól. A harci szellem még mindig nagyon bennünk van, és ebben az évben mindenki ennek megfelelően fog dolgozni, amíg vissza nem térünk oda, ahol lenni akarunk.”

Doug McKiernan, a tervezési osztály igazgatója: „A gyár hihetetlenül keményen dolgozott az új autó fejlesztésén a 2020-as szezonra. Komoly figyelmet fordítottunk az FW42 problémás területeinek megértésére, és gondosan kiválasztottuk az autó azon részeit, amiket fejleszteni szeretnénk, és azokat a forrásokat, amik a legnagyobb teljesítményt adják számunkra.”

„Az FW43 mögött húzódó koncepció lényegi alapját az FW42 folyamatos fejlesztése adta, anélkül, hogy alapvető változtatásokról beszélnénk a koncepció kapcsán. A legfontosabb az, hogy jó úton haladunk előre a korrelációt tekintve is.”

Williams FW43 Fotó készítője: Williams F1

A mérnök hozzátette, a hűtési hatékonyságban is láttak javulásokat, de az aerodinamikai adatok szintén biztatóbbak, mint korábban. A csapat ezzel együtt sokat foglalkozott a mechanikai kérdésekkel, melyek 2019-ben hátráltatták őket. Ide tartoznak a fékek és az autó össztömege is. „Jó lépéseket tettünk meg előre ezen a területen, és a szezon folyamán továbbra is ezekre fogunk koncentrálni.”

Adam Carter főmérnök hangsúlyozta, az a döntés, hogy megtartották az FW42 alapjait, egyúttal azt is jelenti, hogy kevesebb erőforrást használtak fel az új koncepciók kidolgozásába, ami lehetővé tette az eredményesebb, hatékonyabb optimalizálást.

A Williams bizonyos kulcsfontosságú paraméterek megőrzése révén az aerodinamika keretein belül egy folyamatos fejlesztés alatt lévő programot indított el az erőforrások maximalizálása érdekében. A téli teszteken pedig arra fognak törekedni, hogy közelebb kerüljenek a riválisokhoz, és elmozduljanak az utolsó helyekről.

A hét későbbi részében a Williams hivatalos tájékoztatása szerint már időmérős etapokat is fognak futni a hosszabb etapok mellett, koncentrálván arra, hogy megértsék, melyik irányt kövessék.