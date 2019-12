A Mercedes Abu Dhabiban nyomokban már egy 2020-as autó volt

Az Abu Dhabi-i hétvégén nemcsak a szezonzáró futam lebegett a Mercedes mérnökeinek szeme előtt, hanem már a jövő évre is koncentráltak. Erre utal, hogy Valtteri Bottas már új motorbeállításokkal próbálkozott, míg Lewis Hamilton egy új felfüggesztést próbálgatott.

Emellett az első szárnyon is változtattak, hogy az jobban hasonlítson a Ferrariéhoz, amely a leszorítóerő helyett inkább az outwash-hatásra helyezi a hangsúlyt ezen a téren. A jelek szerint a szabadedzéseken a Mercedes két versenyzője megosztotta egymás között a fejlesztés feladatait.

Mercedes F1 AMG W10, rear Fotó készítője: Giorgio Piola

Bottas alatt szombaton meg is hibásodott az új beállításokkal a motor, és a hidraulikus szivárgás után visszaváltott egy kevésbé nyúzott erőforrásra. Hamilton pedig egy módosított első felfüggesztéssel gyakorolt, és a brit el is mondta, hogy olyan beállításokat is kipróbál, amelyek a múltban nem működtek, hogy kiderüljön, az F1 jövő évi feltételivel milyen eredményt hoznak.

Abu Dhabiban a felfüggesztési pontokon változtattak a felső háromszög dőlésszögének a megváltoztatásával, és aerodinamikai fejlesztéseket kerestek már a 2020-as első gumik használatához, amelyek már alacsonyabb indítási nyomással és szélesebb működési tartománnyal rendelkeznek.

Mercedes AMG F1 W10, front suspension Fotó készítője: Giorgio Piola

Emellett folytatódott az Interlagosban megkezdett első szárny evolúció, hogy kielemezzék, mennyire lehet érdekes az outwash-filozófia felé mozdulni, hogy ezzel növeljék az első kerék aerodinamikai hatékonyságát.

Mercedes AMG F1 W10, front wing Fotó készítője: Giorgio Piola

Mattia Binotto pedig a felkészülést látva a következőket jegyezte meg. "A Ferrari 2020-ban a nagyobb terhelést keresi majd, míg a Mercedes várhatóan a hatékonyságra összpontosít. Az igazság pedig valahol középen lesz" - mondta a Ferrari első embere.

