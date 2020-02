Feszültség a Mercedesnél: Latifi alatt leállt a motor

Ismét leállt egy 2020-as Mercedes-motor. Öröm az ürömben, hogy a Lewis Hamilton és Valtteri Bottas folyamatosan gyűjti a kilométereket a W11-gyel, és a negyedik helyen, illetve a hatodik helyen állnak 3 órával a tesztnap leintése előtt. Azonban a Williams munkáját félbeszakította egy motorhiba, amikor éppen Nicholas Latifi vezette az FW43-at.

A kanadai a 49. körét teljesítette a második barcelonai teszthét első napján, a 8-as kanyarnál viszont félre kellett húzódnia, és le kellett állítania az autóját, miután annak a hátuljából fehér füst szállt.

Ez már a második motorhiba a Williamsnél a barcelonai tesztek során, és összességében a harmadik Mercedes-motorhiba, ugyanis csütörtökön Valtteri Bottasnak kellett félbeszakítania a programját az erőforrással kapcsolatos probléma miatt.

Egyelőre a Mercedes nem adott hivatalos tájékoztatást azt illetően, hogy mi okozta a motorhibát, de van esély arra, hogy ismét az erőforrás túlmelegedésével volt a probléma, amit a jelek szerint nem tudott megoldani a német istálló.

Természetesen a Mercedes a lehető leghamarabb ki fogja elemezni a Williams motorhibájának okát, majd idővel vélhetően a médiának is elárulják, hogy mi volt a gond.

A Ferrari egyelőre egy motorhibával áll: Sebastian Vettel alatt pénteken állt meg a Ferrari, a problémát pedig egy rögzítőbilincs okozta, amelynek következtében szivárogni kezdett az olaj.

A Hondánál is egy probléma volt eddig, de mint kiderült, téves „riasztás” volt: a japánok technikusai anomáliát fedeztek fel csütörtökön a telemetriában, és a motort vissza is küldték Sakurába, hogy kielemezzék. Mivel ekkor még nem tudták, mi a helyzet, így egy másik RA620H-t helyeztek be Max Verstappen Red Bulljába, viszont kiderült, hogy nincs gond a motorral, és most már újra használhatják a csütörtöki erőforrást.

Tehát a Honda és a Renault 0 valós hibával áll, míg a Ferrari 1, a Mercedes 3 problémát számlál – tavaly teljesen másként nézett ki a helyzet…

George Russell első lépései a nemrég bemutatott F1-es Williamsszel, ami sokkal hamarabb elkészült, mint az elődje. A legendás brit csapat mindent megtesz azért, hogy elmozduljon a rajtrács végéről.