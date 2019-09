Ferrari: a "pók" visszavonul

A Ferrari úgy döntött, hogy modernizálja a versenyosztály egyes létesítményeit, mielőtt még életbe lép a költségeket kordában tartani igyekvő limit. Az olaszok egy új szimulátort hoztak, hogy a beltéri munkát a lehető legmagasabb szintre emeljék. Ez egyben azt is jelenti, hogy a "pók" visszavonul, a 2020-as szezon elejére a Ferrari egy korszerűbb szimulációs rendszerrel akarja felszerelni a maranellói központot. A Ferrari korábbi szimulációs technológiája eddig egy háromszintes szerkezet volt, amelynek egy példánya Dallarában van.

Az új eszközökkel azonban már a gyárban is a pályák valósághűbb szimulációját tudják megvalósítani. Ez azonban a központ eurómilliós fejlesztését igényelte, amire viszont még a költséghatárok új meghúzása előtt volt szükség. A CFD (digitális szélcsatorna) vagy a szélcsatorna jóváhagyott módosításait át kell vinni a szimulátorra, mielőtt a pilóták versenyhétvégén autóba ülnek.

Emellett a versenyzők által tapasztaltak már reprodukálhatóak a laboratóriumban, egyre összetettebb összefüggésben, ez viszont megköveteli a szuperszámítógépektől, hogy valós időben kezeljék a feldolgozott adatok elképesztő tömegét. Annál, mint amire a Moog "pókja" képes volt, vagyis, hogy kilépve a valóságból a virtuális világban a jelent a jövővel összekössék, már többre van szükség, az F1 már nagyobb kihívást jelent ezen a téren is.

Ráadásul a szabályok folyamatosan korlátozzák a szélcsatorna használatát, átirányítva a munkát a CFD irányába. Az új szimulációval ugyanakkor még a pályára vonulás előtt megadhatja a versenyzőknek az érzést, ami rájuk vár. A Ferrari ezzel elhagyja az űrkutatási módszereket, és belép a digitális világba. Ma még a versenyzőknek létrával kell bemászni a jelenlegi monstrumba, mintha Holdjáróba másznának be.

A jelenlegi rendszer 2 tonna és hat hidraulikus, teleszkópos kar mozgatja a tér bármelyik irányába. Ezek mozgások támogatják a gyorsulás, a fékezés, valamint a szintkülönbségek érzésének keltését. A szimulátor öt megaképernyőn jeleníti meg a naptár összes versenypályájának hű mását 180 fokot meghaladó arányban lefedve a teret. A Moog rendszerét repülőgéppilóták képzésére fejlesztették ki, ám mára már elavult technológia.

Ugyanis nincs is ma már szükség megarendszerekre, elég egy "szán", amely ma már élethűbben adja át a test mozgását a három forgástengely reakcióit, a bukó mozdulatot, a gördülést és a legyezőmozgást. A Mercedes és a Red Bull már régebben rendelkezik ezzel a lehetőséggel, és most a Ferrari is nagyot lépett ezen a szinten, és most már akár meg is haladhatja a versenytársakat.

Egy régebbi felvétel a versenyautózás világából, mely tökéletesen bemutatja azt, hogy adott esetben milyen káosz alakulhat ki a bokszutcában. Ritkán lát hasonlót az ember. Érdemes megnézni a Ferrarikat, hogy mit csinálnak.