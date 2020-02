F1-es motorok: ki fog veszíteni a dupla áramlásmérővel?

Röviden: nem, mert a 2020-as fejlesztések jobban fókuszálnak az üzemanyagra és a motoralkatrészek anyagi összetételére. Tavaly év végén Nicholas Tombazis által bejelentett technikai szabályzás, a TD 39/19 lehetővé teszi, hogy az FIA is mérni tudja az üzemanyag átfolyást, és azt, hogy a csapatok megfelelnek-e a 100kg/h 10 500 fordulaton szabályzásnak, anélkül hogy a gárdák saját méréseire kelljen támaszkodnia.

Emlékezhetünk, hogy Daniel Ricciardótm a Renault ausztrál versenyzőjét ezen szabály megszegése miatt zárták ki a 2014-es Ausztrál Nagydíjról, a csapatok pedig azóta is gyanakodva figyelik egymást, hogy ki szegheti meg a szabályzást.

Az FIA úgy döntött, tisztáz pár szürke foltot a szabályokban, ahol a „csapatok saját értelmezése” miatt nem lehetett egyértelműen kijelenti, valami szabálytalan-e vagy sem, különösen a Ferrari tavalyi megkérdőjelezhető megoldásai után.

A jelenlegi szabályrendszer utolsó évében is várhatóak érdekességek motorerő terén. A Ferrari valószínűleg megtartja vezető helyét, a számos 2019-es ellenőrzés, és az Abu Dhabiban kapott bírságok ellenére is.

Andy Cowell tegnap jelentette ki, hogy a Mercedes már elfogadtatta az FIA-vel a 2020-as év első 7 versenyen használt konfigurációját. Fejlesztették az ERS-t és a belső égésű motort is, jelezve, hogy a Mercedes vissza akarja szerezni az elveszített előnyét a motorerőben, bár Cowell is elismerte, hogy több apró problémájuk is akadt a tesztelés során.

Az 1000 lóerő körüli teljesítmény elérésében most 2 különböző dolog játszik kulcsszerepet: a felhasznált anyagok és az üzemanyag. Ez pedig két olyan terület, amik igencsak támadhatóak a szürke részek miatt.

Az új alumínium ötvözetek magasabb nyomást tesznek lehetővé az égési térben, ami növeli a motor hatékonyságát, amik már most is majdnem 50% hatásfokkal működnek. Új üzemanyag keverékekkel is folyamatosan kísérleteznek, hiába van szigorúan behatárolva az összetevők listája.

Érdemes lesz figyelnünk a Hondára is, akik 2019-ben hatalmasat léptek előre, nemcsak megbízhatóságban, de teljesítményben is. A Red Bullal való együttműködés nagyon szükséges volt a japánoknak, akik 3 futamgyőzelemhez is hozzá tudták segíteni az energiaitalosokat.

Helmut Marko már most is Lewis Hamilton egyetlen kihívójaként tekint Max Verstappenre, nem is számolva a Ferrarikkal, mint igazi esélyesekkel.

