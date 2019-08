Ezért van szükség első és hátsó szárnyakra a Forma-1-ben

Ha az első és hátsó szárnyak okozta turbulencia nagy problémát okoz, akkor miért nem lehetne simán megszabadulni tőlük? – merült fel egy rajongóban. Tulajdonképpen a múltban valóban szárnyak nélkül vagy sokkal kisebb szárnyakkal rendelkeztek az autók, Pat Symonds pedig válaszolt a rajongó kérdésére.

A mérnök, aki hosszú éveket töltött a Forma-1-ben, többek között a Williams, a Renault és a Benetton csapatánál, biztos abban, hogy nem lenne megoldás, ha az F1 visszatérne a 60-as, 70-es, 80-as évek modelljéhez.

„Nem gondolom, hogy helyes döntés lenne megszabadulni az első és hátsó szárnyaktól. Olyan autókat szeretnénk, amelyek turbulens levegőben is jól tudnak működni, még úgy is, hogy természetesen próbáljuk lecsökkenteni a turbulenciát.”

„Bárcsak ennyire egyszerű lenne a megoldás. A karrierem kezdetén az F1-es autók nagymértékű leszorítóerőt kreáltak néha első szárnyak, néha azok segítsége nélkül, és a hátsó szárny mérete sem volt jelentős. Most sokan azt gondolják, hogy ha akkor jók voltak az autók, és közel tudták követni egymást, akkor hasonló szárnyakkal ez most is így lenne – azonban ez nem feltétlenül igaz.”

„Jelenleg azon dolgozunk, és azzal kapcsolatosan készítünk elemzéseket, hogy hogyan lehetnének olyanok az autók 2021-re, amelyek hosszú körökön keresztül vívhatnának kemény csatákat egymással. A kutatásaink segítségével pedig bizonyításra került, hogy szükség van hátsó szárnyra ahhoz, hogy a turbulenciával meg tudjon birkózni a kocsi. Szóval elég fontos, hogy legyen hátsó szárny.” – zárta a 66 éves brit szakember.

