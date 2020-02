Ezért váltott hirtelen sisakgyártót Verstappen

2019-re az FIA szigorította a sisakokat érintő szabályait, többek között ezért váltott sisakgyártót Max Verstappen, aki az Arai helyett a Schuberth mellett tette le a voksát. A német sisakgyártó pedig a Motorsport-Total.com-nak adott színfalak mögötti betekintetést a munkájukba.

A sisakok karbon házát egy Velence közelében található kis gyárban gyártja a Schuberth, ahol 8 alkalmazott dolgozik a 600 négyzetméteres épületben. A munkafolyamat pedig meglehetősen monoton: egyik darabkát kell a másikra rakniuk egymás után a hideg épületben, ugyanis a T1000, ami az egyik legtökéletesebb és legdrágább kompozit anyag, az alacsony hőmérsékletet preferálja.

Az egyik kollégájuk dolga pedig az, hogy kivegye az anyagot a hűtőkamrából, formára szelje azokat, majd átnyújtsa a munkatársának – ez a folyamat nem ad lehetőséget a hibázásra, minden milliméter számít.

Több mint 6 órába telik, mire minden karbondarabot a helyére raknak, ugyanis több mint 90 darab van belőlük, ezután pedig nyomókazánba helyezik ezeket. A Forma-1 standardjai szerint készült sisakok elkészítése majdnem egy teljes munkanapot vesz igénybe.

A szóban forgó gyár készíti a Schuberth-sisakok körülbelül 85 százalékát, míg a többit a Teca25 készíti, amelyet a vállalkozó Alberto Dall’Oglio indított 2009-ben, majd a német márka 2014-ben felvásárolta a céget.

Ott dolgozik Sven Krieter is, aki a szezon közben a paddockban szokott feltűnni. A német 2004 óta dolgozik a Forma-1 világában, amikor többek között a Schumacher-testvérek is az ügyfelei közé tartoztak. Azóta egy versenyt sem hagyott ki Krieter, aki idén is egy toppilótával dolgozhat együtt: Max Verstappennel.

A holland pilóta a 2019-es év elején váltott az Arairól a Schuberth-re, amelyet több különböző dolog együttállása tett lehetővé. Az egyik ezek közül Felipe Massa horrorisztikus incidense volt a 2009-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén, aminek következtében az FIA szigorított a standardjain.

A legújabb szabálymódosításra pedig a 2019-es szezon előtt került sor. Korábban az FIA már 2010-ben arra utasította a gyártókat, hogy zylon sávokkal erősítsék meg a sisak azon részét, amely a sisakrostély és a sisak anyaga közti átmeneten fekszik – ezen a területen találta el egy rugó Massa fejét.

Az FIA aztán 2018-ban egy új sisakmodellt mutatott be, amelyről eltűntek a zylon sávok. Az új, 2019-re gyártott sisakoknak a 8860:2018 ABP standardnak kellett megfelelniük, amelyek a biztonságot 12 százalékról 22 százalékra növelhetik.

Ez elsősorban a sisak frontális területén való erősítésnek volt köszönhető. A külső váz olyan speciális anyagból készült, amely még komolyabb védelmet biztosít a repülő alkatrészek ellen, és az energia-elnyelési funkciójuk is javult. Az FIA szerint a sisak nagyobb ellenállást mutatott a nyomó- és behatóerő ellen is.

„Ha Felipe balesete ma újra megtörténne, valószínűleg sérülés nélkül megúszná.” – mondta Dall’Oglio.

Az FIA a sisakok tesztelését is megváltoztatta. Most már összesen 14 teszten kell átmenniük a sisakoknak, például azon is, hogy egy 225 grammos fémlövedéket 250 km/órás sebességgel lőnek rá a sisakra.

Ezzel modellezik újra Massa balesetét, és ez a teszt kifejezetten nagy kihívás elé állította a sisakgyártókat. De emellett egy alacsony sebességű teszten is át kell menniük a sisakoknak, amelyekre 6 méter/szekundumos sebességgel is lőnek.

„Alapvetően arra kértek minket, hogy védelmet biztosítsunk a 250 km/órás sebességgel haladó lövedékek ellen, és ugyanazt a védelmet biztosítsuk a 20 km/órás lövedékek ellen is.” – mondta Dall’Oglio, majd kiemelte, hogy mi okoz problémát nekik.

„Az alacsony sebesség lágyságot jelent. A szupergyors sebesség pedig szuperkeménységet jelent. És hogyan kombinálod ezeket? Ez volt a probléma.”

A sisakoknak tehát képesnek kell lenniük a 250 km/órás sebességgel érkező behatással szembeni ellenállásra, miközben elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy a 6 méter/szekundumos sebességgel érkező behatás energiáját is elnyeljék, a feladat kivitelezéséhez pedig a sisakgyártóknak újra kellett tervezniük a modelljeiket.

A teszt pedig nemcsak idegtépő, hanem rendkívül költséges is volt a gyártók számára. Ugyanis a Schuberth-nek 150 sisakot kellett legyártania a tesztekre, és minden tesztsisak elkészítése körülbelül 10 munkaórát vett igénybe, az előállítás költségük pedig darabonként 7000 euró, vagyis átszámítva 2,3 millió forint volt.

„El sem tudom mondani, hányszor láttam a fényt az alagút végén, de sokszor könnyes szemmel kellett elhagynom az FIA laboratóriumát, amikor nem volt sikeres a teszt. Főleg a sisak frontális része volt rémálom a gyártók számára.” – mondta az olasz.

„Aztán 2018 decemberében átmentünk az összes teszten, így nyugodtan készülhettünk az új szezon kezdetére. Viszont volt két gyártó, akik nem készültek el ekkorra, és csak közvetlenül a téli tesztek előtt mentek át a homologizációs teszten.” – mondta Krieter.

Tehát a Schuberth és a Stilo hamarabb teljesítette a homologizációs tesztet, mint a Bell és az Arai, ráadásul a Schuberth egy tartalék-sisakot is vitt Barcelonába, hátha szükség lesz rá.

Ez a lépésük pedig kifizetődött, ugyanis az első barcelonai tesztnapon Max Verstappen a menedzserével, Raymond Vermeulennel és az édesapjával, Jos Verstappennel tárgyalásokba kezdett a Schuberth-tel, miután az Arai komoly problémákkal küzdött.

Az Arai nem minden méretben tudott átmenni a homologizációs teszteken a téli tesztek előtt, Verstappen pedig nem érezte magát kényelmesen a sisakjában, így alternatívát keresett. Viszont a Red Bull Racing Araival kötött szerződése megnehezítette az üzlet létrejöttét.

Ráadásul a Red Bull autója az Arai-sisakok aerodinamikai jellemzőihez volt igazítva, ennek ellenére a Red Bull speciális engedélyt adott Verstappennek arra, hogy a Schuberth sisakjaira váltson a 2019-es szezonra, ezzel a holland lett a legismertebb F1-es versenyző a jelenlegi mezőnyből, aki a Schuberth sisakjaival versenyzett.

A 22 éves versenyző szezononként körülbelül 15 sisakot kap – mindezt teljesen ingyen, és a vállalat a legkönnyebben látható helyekre sem helyezheti fel a logóját. A többi versenyző esetében viszont könnyen látható a Schuberth logója.

Max Verstappenen kívül Carlos Sainz, Daniil Kvjat és Nico Hülkenberg használta a Schuberth sisakjait 2019-ben. A legtöbb versenyzőt a Bell látja el sisakokkal, ebbe a csoportba tartozik Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Robert Kubica, George Russell, Sergio Perez, Kimi Raikkönen és Antonio Giovinazzi.

Sebastian Vettel, Alexander Albon, Daniel Ricciardo és Pierre Gasly az Arai sisakjait használja, míg Valtteri Bottas és Lance Stroll tartozik azok közé, akik a Stilo sisakjait használják.

