Ezekkel a fejlesztésekkel kapná el az Alfa Romeót az Aston Martin a 2022-es szezon utolsó futamain

Teljesen ellentétes ívet írt le az Alfa Romeo és az Aston Martin szezonjának alakulása. A svájci csapat a szezon első 9 versenye alatt 51 pontot szerzett, azóta viszont csak egyetlen egyet, míg a silverstone-i alakulat a szingapúri és japán futamokon szerezte az idei pontjainak közel felét.

Az Alfa Romeo a szezon alatt alig tudta fejleszteni a remek alapokkal rendelkező C42-t, miközben az AMR22 jelentős átalakuláson esett át, többek között a szezon kezdete után munkába álló új technikai igazgatójuknak, Dan Fallowsnak köszönhetően.

Az idei két ázsiai futamra pedig egy komoly fejlesztési csomaggal készült a silverstone-i alakulat, Fallows elmondása szerint elsősorban azért, hogy már 2023-ra releváns ötleteket próbáljanak ki.

Aston Martin AMR22 floor comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

Az újítások sorát Szingapúrban egy alaposan átdolgozott padlólemezzel nyitották. A padlólemez szélét, amelynek hajlékonyságát a Belga Nagydíj óta eltérően méri az FIA, teljesen átalakították, a piros nyilak mutatják a legfontosabb területeket.

Közvetlenül a hátsó kerék előtt megváltoztatták a diffúzor oldalfalán található bevágásnak, az úgynevezett egérlyuknak a formáját, és az Aston Martinon is megjelent az a nyelvszárny, amely a félkör alakú bevágásból lóg ki.

Ezt a szárnyat már a szezon eleje óta használja a Red Bull és a Ferrari is, és összeköttetésben áll a padlólemez alján található „jégkorcsolyával”, amely nem csak azt akadályozza meg, hogy a padlólemez széle túlságosan odaverődjön az aszfalthoz, de terelőszárnyként is funkcionál.

Aston Martin AMR22 rear wing detail Fotó készítője: Giorgio Piola

A Japán Nagydíj az Aston Martin tovább finomította a diffúzor fölött található derékszárnyának kialakítását. Érdemes megfigyelni, hogy a mezőny több tagjához hasonlóan az Aston Marti hátsó szárnyának is két része van. Az alsó, cserélhető oldallaphoz rögzítik a derékszárnyakat, amelyeket így a teljes hátsó szárny cseréje nélkül tudnak cserélni, ha a beállítások úgy kívánják. Hátránya a megoldásnak, hogy az nehezebb, mintha egyetlen összefüggő elemből állna a hátsó szárny.

Az Alfa Romeo szintén a Japán Nagydíjon jutott el oda, egy teljesen új első szárnyat tudtak felszerelni az autójukra. A többi csapathoz hasonlóan az Alfa Romeo is próbálja visszahozni az outwash jelenséget az első szárnyával, és a vízszintes szárnyelemek és az oldallap csatlakozási pontjainak átalakításával egy jóval nagyobb oldalra irányított lyuk keletkezett az első gumik előtt.

Alfa Romeo C42 front wing comparison

A szárnyelemek profilját is átalakította az Alfa Romeo, az örvénygenerátorként is használt állítókat pedig jóval közelebb hozták az autó orrához. Valtteri Bottas elmondása szerint az új szárnnyal sikerült javítaniuk az autó viselkedésén és stabilitásán a gyors kanyarokban. Ennek ellenére továbbra is kérdéses, hogy az egész évben rossz megbízhatósággal operáló Alfa Romeo képes lesz-e megtartani a 6. helyét a konstruktőri bajnokságban az Aston Martin előtt.