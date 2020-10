Ezek a fejlesztések hozták el Leclerc váratlan javulását

Az elmúlt két futamon több szakaszban behozott újításokkal a Ferrari nem csak egy drámai tempójavulást akart elérni, hanem azt is meg akarták mutatni, felül tudnak kerekedni az SF1000 hibáin.

Charles Leclerc formája a Nürburgringen, ahol egy Red Bullt is meg tudott előzni az időmérőn, szerinte azt mutatja, hogy az olasz csapat valóban elindult a jó irányba: „Nem számítottam arra, hogy ilyen hidegben ilyen versenyképes leszek, de elég jól vezethető volt az autó és ez kellemes meglepetés.”

„Szerintem még a mostani hétvégére hozott legapróbb fejlesztések is a jó irányba vittek minket. Nem volt hatalmas lépés, de most nem akarunk nagyokat lépni. Ez egy kis lépés volt a jó irányba és ez is pozitív dolog.”

Vessünk egy pillantást a Ferrari által eszközölt változtatásokra.

Első fázis

Oroszországban a Ferrari elsősorban az autó elején tapasztalt légáramlási rendellenességeket akarta kiküszöbölni egy új orrkúppal és hajlított lapátokkal, amelyek több levegőt irányítanak a kocsi alja felé,

Az orrkúp változásai elsősorban az ekeszerű légelválasztó orrcsúcshoz viszonyított elhelyezésére összpontosulnak, az új helye (alul balra) alacsonyabban van, hogy még több levegőt fogjon meg és irányítson hátrafelé. Azt is megváltoztatták, hogy hogyan működik ez együtt az első szárny középső részével.

A Ferrari a hajlított lapátokat is átalakította, alulra került egy csoport egymásba ívelő uszonylap. Ezek a Haas tavalyi megoldását juttathatják eszünkbe, akik ezzel azt akarták megoldani, hogy ezen a környéken rendezettebben folyjon a légmozgás.

A Ferrari a hátsó szárnyra is új játékokat rakott, a Mercedes terveihez hasonlóan, a hátsó saroknál lépcsős kivágással, amelyek jobban felverik a levegőt, de a szárnyvéglap alsó része is módosítva lett.

Második fázis

A Nürburgringen a Ferrari az autó középső részére összpontosított, a bargeboardon található elemeket alakították át, de az oldaldoboz deflektorain és a padlólemezen is alakítottak.

A bargeboard aerodinamikai elemei közül a magasra nyúló függőleges elem alakult át, az első eleme közelebb került az autó elejéhez (1), ezzel megnövelve a mögötte lévő két elem felületét. A felső bumeránglapát (2) is módosítva lett, egy sokkal dominánsabb függőleges rész nyúlik belőle el az autótól (4). Az alsó bumeránglapát (3) függőleges része is kapott ilyen saját elemet, eddig a felsővel volt összekapcsolva.

A két függőleges áramlatjavító összeolvadási pontja már nem csak sokkal alacsonyabban van, hanem azt is eléri, hogy kisebb rés legyen az alsó lapáton (3). Ezek következményeként a kutyaláb-alakú deflektorok mérete és alakja is átalakításra került, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott aerodinamikai felépítéshez.

Mindeközben a padlólemez belépőéle (5) sem maradt érintetlenül, a felhajtólap alakja változott meg a „fogakkal” együtt, melyek kiállnak belőle és feladatuk begyűjteni a kósza áramlatokat és saját légörvényeket csinálni belőlük.

Ezen változásoknak nem csak a teljesítményre vannak közvetlen hatással, hanem az ezek előtti újításokkal láncot alkotva azoknak a hatásait is felerősítik.

