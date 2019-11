Egyszerűbb és lassabb a 2021-es F1-es autó. De mekkora?

A német lap alaposan körbejárja a 2021-es autót, és a cikk elején rögtön meg is válaszolja a legfontosabb kérdéseket. Hogy az autó szebb lesz-e, az ízlés dolga, hogy egyszerűbb-e az nem kérdés. Hogy gyorsabb lesz-e, eleinte valószínűleg nem, és hogy valóban könnyebb lesz-e vele előzni, azt csak a 2021-es szezonban tudjuk meg.

Utóbbi feltételezés papíron alá van támasztva a német lap szerint, amely ugyanakkor megjegyzi, hogy a csapatok a köridőre fognak koncentrálni az autó fejlesztésénél. Ám annak kérdése még nem került megválaszolásra, hogy milyen hosszú, széles és magas lesz az új autó. A múltban erre a kérdésre a szabályok határozott választ adtak, de erre most már bonyolultabb megtalálni a megoldást.

Ugyanis a 141 oldalas, az autóról 186 háromdimenziós ábrát mutató, ebből 58 csak az alvázra vonatkozik, előírásban erre nem találunk konkrét utalást. A szabályosságot jelző dobozok három síkban mutatják a tervezési szabadságot, ám ez túl bonyolult, ezért a német lap a 2020-as autókat vetette össze a 2021-re várhatókkal.

Tengelytáv korlátozások: a két tengelytáv közötti távolság nem haladhatja meg a 3600 millimétert 2021-ben, míg a Mercedes jelenlegi autójánál 3698 milliméter ez az érték. Az autó szélessége 2000 milliméter marad. A kerekek közötti lap szélessége szintén változatlan marad, 1600 milliméter.

A versenyautók magassága viszont 950-ről 960 milliméterre nő, az első kerekek és az oldalsó dobozok közötti távolság a tengelytávtól függően jelenleg 850 és 950 milliméter közé esik. Terelők nem lesznek engedélyezve, légterelők csak az autó alján lesznek megengedettek. A hűtő beömlőnyílások maximális hossza 1225 milliméter lehet. Ezen a területen a mérnökök akár három függőleges, bármilyen alakú rácsot is használhatnak.

Az autók rövidebbek lesznek, a diffúzor már 70 cm-rel a hátsó tengely előtt emelkedik. Az első szárny keskenyebb lesz, a hátsó szélesebb. Az első 2000 és 1950 milliméter közé csökken, a fő elem ezután legalább 100 milliméterre kell, hogy legyen az aszfalttól, hogy elkerülje a talajszinti turbulenciát. Jelenleg az első szárny legalacsonyabb pontja 75 milliméterre van a földtől. Míg idén és jövőre még öt, 2021-ben már csak négy elem megengedett az első szárnyon.

Feltűnő változás még az első szárnyak kapcsán a széles véglapok, amelyek maximum 375 milliméter magasak lehetnek, jelenleg ez a magasság 225 mm. A véglapok hosszát 575 és 500 milliméter közé szorították. A hátsó szárnyon lévő véglapoknak mérete a jövőben szintén kisebb lesz. Ma ez 810 milliméter széles lehet elejétől a végéig, 2021-től ez a szám már csak 540 milliméter lesz.

A 2021-es autó hátuljának kialakítása teljesen megváltozik. Két oka van: az egyik, hogy az elvesztett leszorítóerőt pótolni kell az áramlás szabályozása és az első szárnyak egyszerűsítése miatt, a másik ok pedig, hogy a szabályalkotók biztosítani szeretnék, hogy az autó mögötti káros áramlások felfelé forduljanak. Az autó alján húzódó két erőteljes alagút és egy nagyobb hátsó szárny nagyobb ellenállást generál.

Ez pedig az Auto Motor und Sport szerint a méretekre is hatással van. A hátsó szárny 870 helyett 900 milliméter magas lehet, és maximum két elem megengedett a tetején. Ezek 1300 milliméter szélesek lehetnek. Ez 250 mm-rel nagyobb, mint a jövő évi előírásokban. A hátsó szárny kap egy alacsonyabb elemet is 2021-ben, ez nem lehet szélesebb 800 mm-nél. A jövő diffúzora magasabb, keskenyebb és hosszabb. Magassága 150 és 310 mm közé esik, szélessége 700 és 1050 közé. Közben egy másik paraméterben, a tömeg tekintetében is növekedés lesz, hiszen az autók 743 kg-ról 768 kg-ra híznak.

