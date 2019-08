Egyre félelmetesebb a Red Bull: az új kasztni ereje

Mint arról a hu.motorsport.com korábban beszámolhatott, a Mercedeshez hasonlóan a Red Bull is egy teljesen új kasztnival fog támadni. Milton Keynes-ben időközben jóvá is hagyták a fejlesztést, melynek célja az abroncsok élettartamának növelése, hogy megismételjék az osztrák, vagy németországi sikereiket. A közelgő Magyar Nagydíj erre egy újra remek helyszín lesz, mely tradicionálisan nagyon fekszik a csapatnak.

A Red Bull egyre félelmetesebb számokat ér el a fejlesztéseivel, és az új kasztni lehet az, mellyel nagyon közel kerülhetnek, vagy még át is léphetik a Mercedest. A motorerő azonban kényes pont, de a Honda keményen dolgozik, mely nemcsak erősebb, de nagyon megbízható is. Az RB15 fejlesztései különösen pozitív irányba indultak el, ami erős eredményeket szállt. Silverstone is egy remek példa lett volna erre, ha Sebastian Vettel nem száll bele hátulról Max Verstappen Red Bulljába, ahol a holland könnyedén dobogóra állhatott volna, vagy még a második hely is elérhető lehetett volna. Sőt, azon a hétvégén a turbóproblémák nélkül egy rajtelsőség is összejöhetett volna Verstappen számára.

A Red Bull gőzerővel fejleszti az RB15-ös autóját, mely a 2020-as autó alapjait fogja adni, hiszen jövőre csak nagyon keveset változnak a szabályok. Általában a csapatok egy szezon során 5 kasztnit használnak, de ez a szám a balesetektől függően változhat. Ugyanakkor vannak istállók, akik a szezon közepén élnek a lehetőséggel, és egy teljesen új kasztnival állnak elő. A Red Bull most pontosan ezt csinálja.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, 1st position Fotó készítője: Joe Portlock / LAT Images

Adrian Newey nem tesz mást, minthogy felhasználja a bajnokság első részében összegyűjtött információkat, és annak második részében megpróbálja növelni a tempót, támaszkodva a Honda motorjára, mely közben csökkentette a hátrányát a Mercedeshez és a Ferrarihoz képest is, ugyanakkor a megbízhatóság még jobb lett.

A Red Bull a győzelem érdekében új funkciókkal látta el a kasztnit, melyek javíthatják a gumik teljesítményét, ami a gép egyik gyenge pontja, miközben fokozatosan meghosszabbítják az első abroncsok élettartamát az első felfüggesztés fejlesztése révén, ami a Ferrarinál még mindig gondot jelent. A „bikák” azonban a Mercedestől és a Ferraritól eltérően nem a hosszabb tengelytávra esküsznek, hanem egy teljesen más irányba indultak el. Az új alvázon szerzett tapasztalatok nagyon hasznosak lesznek a 2020-as gép véglegesítéséhez, amit ugyanazon szabályok alapján készítenek el, mint idén, tehát az év során folyamatos marad a munka, miközben a csapatoknak fel kell készülniük a nagy 2021-es szabályváltozásokra.

A Forma-1-ben szinte minden a biztonságért felel, és természetesen ez alól a versenyfelszerelések sem jelentenek kivételt. A PUMA is rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Lewis Hamilton és Valtteri Bottas a lehető legnagyobb biztonságban üljön az autójában.