Egyedi motort kap a Ferrari, Norris a rajtrács végére kerül

A Belga Nagydíj óta trükkös a motorhelyzet a Forma-1-ben, ami szinte mindenkit érint. A Ferrarinak és a Mercedesnek gondjai akadtak a megbízhatósággal. A németek legutóbb azt mondták, a Sergio Pérez és a Robert Kubica autójában elszállt technika körül a probléma még mindig ismereten. A pénteki edzésnapot követően mindenki sokkal többet fog tudni erről.

A McLaren egy igen szerencsétlen hétvégét zárt Spában, mert mindkét autója technikai gondok miatt adta fel a küzdelmet, ráadásul Lando Norris az 5. helyről esett ki, alig „pár méterrel” a leintés előtt, ami után érthető módon rettentő dühös volt. A wokingiak nemrégiben megerősítették, hogy Norris megkapja a 4. motort, ami egyúttal tervezett is volt, így a brit újonc a rajtrács végére kerül, csakúgy mint Max Verstappen és Pierre Gasly, akik ugyancsak motorbüntetést kapnak, a Honda 4-es specifikációjának beszerelése miatt.

Carlos Sainz Jr. már Belgiumban cserélt és megkapta az érte a büntetést, de taktikai okokból a futamon egy régebbi motorral ment, akárcsak a gyári Renault. Jó hír, hogy a spanyol motorja újra használható, így az az edzésen teljesíthet szolgálatot, míg az új verzió már büntetés nélkül kerülhet vissza az autóba hétvégére.

A Ferrarinál rég tudni lehetett, hogy Sebastian Vettel és Charles Leclerc is Monzában kapja meg a legújabb aggregátot, büntetés nélkül. Belgiumban a két Haas és Antonio Giovinazzi ment a 3-as specifikációval, míg Kimi Raikkonen csak most válthat, de a finn büntetésre számíthat. A német AMuS közben arról számolt be, hogy a Vettel és a Leclerc által használt új motor nem az a verzió, ami a Haasban és az Alfa Romeóban működött.

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images

Az ügyfélcsapatok ugyan új motort kaptak, azt a régi specifikációval kellett használniuk, mely lehetővé tette számukra, hogy a legnagyobb teljesítményszintet hosszabb ideig futtassák. Mindez azt jelenti, hogy csak a gyári Ferrari használja a teljesen új motoros csomagot, amit eddig visszatartott. Elméletileg az Alfa Romeo és a Haas is megtehetné ezt, de ez már büntetést vonna maga után, plusz a csomag költsége meghaladná a körülbelül 3 millió eurót. Ennek köszönhetően a Belga Nagydíjon a Mercedes nem szerezhetett információt arról, hogy mire is lehet képes az új motor, mivel a Haasban és az Alfa Romeóban kapott továbbfejlesztett aggregát más volt, mint ami most kerül bevetésre a gyári alakulatnál.

