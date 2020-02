Egy kiskapu miatt akár már idén eltűnhet a DAS a Forma-1-ből, amit még Wolff is kipróbált

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) versenyigazgatója, Michael Masi is ott volt Barcelonában a téli teszteken, de csak nagyon keveset mondott a DAS-ról, a Mercedes rendkívül innovatív kormányrendszeréről.

Az azonban kiderült, hogy a Mercedes már egy évvel ezelőtt elkezdett egyeztetni a szövetséggel a rendszer esetleges használatáról, mivel nem akartak felesleges energiát, időt és pénzt pazarolni egy olyan megoldás kifejlesztésére, amit nem biztos, hogy engedélyeznek.

A riválisok közül senki sem nyújtott be óvást, amire nem is lenne lehetőség, mivel egyelőre csak a téli tesztek zajlanak, amiknek az ideje alatt enyhe túlzással bármi kipróbálható. A teszteken a hétvégékkel ellentétben nincs gépátvétel, csak a kötelező törésteszteket kell teljesíteniük a csapatoknak ahhoz, hogy pályára guruljanak.

A Mercedes rendszerének segítségével a jelek szerint változnak az első kerekek dőlésszögei. Ezt a kormány hátrahúzásával érik el az egyenesekben. Pillanatnyilag semmit sem tudni ennek a pontos előnyéről, és talán a Mercedes sincs tudatában annak, hogy a teljesítmény kapcsán mekkora különbségre tehetnek szert.

Nagyon sok függhet a körülményektől, a pályától, a gumiktól, és így tovább. A Ferrari tisztázást fog kérni a szövetségtől, de Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke hangsúlyozta, bármi is legyen az FIA döntése, nem fogják azt megtámadni.

Ugyanakkor lehetséges, hogy a DAS véthet a parc fermé szabályai ellen, aminek pedig egyenes következménye lenne a rendszer betiltása, annak elhagyása, még 2021 előtt. Alan Permane, a Renault sportigazgatója is erre hívta fel a figyelmet, bár jelenleg ő sem ismerheti a részleteket.

„James Allison, és az emberei valami okosat csináltak, és minden kétséget kizáróan azt gondolják, hogy bőven van benne köridő. Biztos vagyok benne, hogy ezt valószínűleg Nikolas (Tombazis), az FIA és a munkatársai elégedettek ennek a legalitásával. Ezt el is fogadom.”

„Valószínűleg azonban van egy kérdőjel a parc fermé szabályaiban erre vonatkozólag, de gyanítom, a részlet abban van, hogy egy kormányműről vagy egy felfüggesztési rendszerről van szó. A technikai szabályzatban szereplő két meghatározás eltérő, és itt van az a bizonyos részlet, amiről beszélek.”

Az F1 sportszabályzata előríja, hogy ha egy autó a parc fermén belül van, akkor attól a pillanattól kezdve nem módosítható rajta a felfüggesztés. Ekkor már csak minimális módosításokat lehet eszközölni az autón az időmérő és a futam között. Ellenkező esetben az a parc fermé szabályainak megsértéséhez vezet, mely akár kizárást is vonhat maga után.

Az FIA műszaki ellenőreinek szigorú, fizikai vizsgálat alá kell vetniük az autót annak érdekében, hogy teljes mértékben meggyőződjenek arról, hogy verseny előtt, a parc fermé alatt nem tudják eszközök nélkül módosítani annak felfüggesztési rendszerét vagy aerodinamikai tulajdonságait (az első szárnyat leszámítva).

A megoldást ellenzők ugyan érvelhetnek azzal, hogy a kormánykerék menet közbeni mozgatása megváltoztatja az első kerekek talpszögét, emiatt pedig a DAS szabálytalan, ám, hogy ez tényleg így van-e, az nagyban függ a felfüggesztési rendszer pontos meghatározásától és értelmezésétől is.

Masi az esetleges parc fermé szabályok megsértésével kapcsolatban megtagadta, hogy a Mercedes részleteiről beszéljen. „Nem fogunk beszélgetést folytatni egy csapat technikai elemeiről.” - mondta határozottan az FIA szakembere, hozzátéve, hogy ez minden istálló esetében így van, amikor megkeresést kapnak egy esetleges kérdés kapcsán.

A DAS-ról az is kiderült, hogy másfél éven át fejlesztették. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a német AMuS kérdésére elismerte, eleinte nem volt meggyőződve a koncepcióról, mert az soha nem akart működni, valamint: „Versenyzőként a kormányzás mellett nem akarod tologatni.”

Az osztrák, akinek versenyzői tapasztalatai is vannak a múltból, saját maga is kipróbálta a rendszert a tesztpadon: „Meglepődtem, hogy milyen egyszerű.” - mondta Wolff a kormány vízszintes mozgatásáról. Noha egy természetellenes mozgásról van szó, maga a megtett út rövid, és azt csak az egyenesekben csinálják a versenyzők, amit a csapatfőnök is hangsúlyozott.

A dőlésszög állításával azonban nem nyer komoly sebességkülönbséget a Mercedes. Ez a szakértők szerint legfeljebb 1 km/óra lehet. A rendszernek pedig teljesen manuálisnak kell lennie, így ha a versenyző nem húzza maga felé a kormányt, akkor semmi sem változik, és mint mondtuk, a Mercedes ezzel nem a sebességén, hanem a gumikezelésen akar javítani, befolyásolván az abroncsok hőmérsékletét.

A Racing Point technikai főnöke, Andy Green a német lapnak elmondta, 33 évvel ezelőtt Adrian Reynarddal közösen kifejlesztettek egy olyan rendszert a Formula 3000-ben, amivel a hátsó tengely nyomtávját tudták befolyásolni.

Green szerint ez használható például az első kerekek felmelegítésére is időmérős kör előtt. Ez különösen az olyan pályákon lehet előnyös, ahol nehezebben tudják elérni a megfelelő hőmérsékletet az első gumikkal. Ugyanezt a megoldást jól lehetne alkalmazni a biztonsági autós fázisok ideje alatt, amikor az abroncsok nagyon lehűlnek.

Lewis Hamilton és az első méterek a 2020-ra tervezett W11-es versenygéppel, ami a 7. világbajnoki címet jelentheti a brit rekorder és a német világbajnok csapat számára.