Csak a második téli teszten debütál az igazi 2020-as F1-es Ferrari

A Ferrari február 11-én mutatja be a legújabb autóját. A hivatalos tájékoztatás szerint a gép a megszokottakkal ellentétben nem Maranellóban, a csapat főhadiszállásán mutatkozik be, hanem Olaszország egyik legnevesebb és legszebb színházában, tisztelegvén a múlt előtt.

Egyre több érdekes információ lát napvilágot az autó kapcsán. Legutóbb az derült ki, hogy igencsak keskenyre faragják a gépet, mely egyúttal egy könnyebb motorcsomagot is kap. A fő cél, hogy csökkentsék a súlyt, de ezzel párhuzamosan növeljék az aerodinamikai hatékonyságot, és javítsanak a megbízhatóságon.

Tavaly a Mercedes az első téli teszten igencsak gyengélkedett, és a sok tesztkilométer mellett nem tudtak túl sokat mutatni. Igaz, abban az időszakban nincs is fontosabb a tesztkilométereknél. A németek akkor azt mondták, nem elégedettek a gép kezelhetőségével, és a pletykák már egy teljes átépítésről szóltak.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and the rest of the field in to the first corner

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images