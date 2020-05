Betiltott megoldások: amikor az F1-es csapatok trükköztek a minimumsúllyal

1982-ben kezdődött el a Forma-1-ben a turbómotorok igazi térhódítása, amely miatt a hagyományos szívómotorokat, elsősorban a Cosworth DFV motorokat használó csapatok hátraestek az erősorrendben.

Válaszul a Cosworth motorokat használó csapatok, akik a FOCA – a Bernie Ecclestone által vezetett politikai „szervezet” tagjai voltak, úgy döntöttek, hogy a teljesítménybeli hátrányukat az autók könnyítésével ellensúlyozzák.

A válaszuk a „vízzel hűtött fékek” voltak, egy megoldás, amelynek semmi köze nem volt a fékek hűtéséhez, hanem a verseny folyamán biztosította, hogy az autó a minimumsúly alatt maradjon.

A csapatok – köztük a Williams is, akikkel Keke Rosberg világbajnok lett – nagy víztartályokat építettek az autók oldaldobozaiba, amelyet feltöltöttek a versenyek előtt, hogy elérjék az 580kg-os minimumsúlyt. Pár kör alatt a víz elpárolgott ezekből a tartályokból, hatalmas súlybéli előnyhöz juttatva ezzel a Cosworth motoros csapatokat a turbós autókkal szemben.

Ekkor a csapatok még azt is megtehették, hogy a verseny utáni ellenőrzés előtt a hűtőfolyadékokat újratöltsék, ezért a futam utáni ellenőrzésen már ismét megfeleltek a minimumsúly szabálynak.

A szezon második futama után a turbós csapatok nyomására Nelson Piquet-t, és Keke Rosberget kizárta a FISA az első két helyről a technikai szabályzat megsértéséért, azonban a többi pilótát nem is vizsgálták, így például John Watson örökölte meg a második helyet a McLaren-Forddal Alain Prost Renault-ja mögött.

A szezon másik futamán, a San Marinói nagydíjon odáig fajultak a politikai viták a FOCA, és a FISA között, hogy a nem turbós csapatok kihagyták a futamot, ezzel egyidőben pedig a FISA bezárta a kiskaput, és az autókat a versenyek utáni állapotukban mérték meg.

A Tyrrell volt az utolsó csapat, amely a mezőnyben hagyományos szívó motorokat használt, és 1984-ben ennek a trükknek egy változatával próbálkoztak.

Egy vízbefecskendező rendszert használtak, amellyel vízpárát fújtak a szívómotor légbeömlő tölcséreire, hogy ezzel próbálják meg javítani a Cosworth motor teljesítményét. Maga a rendszer legális volt, de a Tyrrell a bokszkiállásokat arra is használta, hogy egy nagynyomású csővel a víztartályát újratöltsék, és abba ólmot vezettek, ami jelentősen megnehezítette az amúgy jóval a minimumsúly alatt lévő 012-es-t.

A csapat magát buktatta le, amikor az egyik kiállásnál a nagynyomáson érkező keverékből jutott a tank mellé is, és azt megtalálták a rivális csapatok a földön. Illegális ballaszt használat miatt már eleve bűnösnek találták a Tyrrellt, azonban a FISA elrendelte a csapat által használt víz összetételének vizsgálatát is.

Stefan Johansson, Tyrrell 012, in the pitlane

A vizsgálatok többek között toluolt (metilbenzolt) találtak a vízben, amelyet gyakran használnak a benzinben is, hogy annak az oktánszámát javítsa. Így a befecskendezőrendszer másodlagos üzemanyagforrásnak is minősült, mivel a toluolos mix jelentősen növelni tudta a motor teljesítményét.

A Tyrrellt végül kizárták az 1984-es szezon utolsó 3 futamáról, és az összes addig megszerzett pontjukat elvették.

Az F1 két évtizeddel később ismét egy minimumsúllyal kapcsolatos botrányt látott, amikor a BAR – a Tyrrell jogutódja került ellentmondásos helyzetbe. 2004 a BAR legjobb éve volt, és a konstruktőri második helyet szerezték meg a Ferrari mögött, balszerencséjükre a Forma-1 történetének egyik legdominánsabb autója, az F2004 volt az ellenfelük.

Jo Bauer, FIA Technical Delegate makes checks to the BAR Honda 007 of Jenson Button on the grid

Fotó készítője: Sutton Images