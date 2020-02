Az X-szárny sem mentette meg az F1 egyik legendás csapatát

A csapat az 1968-as Dél-Afrikai Nagydíjon debütált. Az esztendők alatt olyan pilóták versenyeztek nekik, mint Patrick Depailler, Didier Pironi, Jean Alesi, Jackie Stewart, Jody Scheckter, Ronnie Peterson, vagy Michaele Alboreto.

A legendás név autói 3x nyerték meg az egyéni bajnokságot: 1969-ben, 1971-ben és 1973-ban, addig a csapatvilágbajnoki címet 1971-ben. Összesen 33 győzelmet, 19 rajtelsőséget és 27 leggyorsabb kört gyűjtöttek. Ebbe beletartoznak a Matra és a March versenygépei is. A Tyrrell konstruktőrként 23 győzelmet, 14 rajtelsőséget és 20 leggyorsabb kört tudhat a neve mellett.

Maga a Tyrrell konstruktőrként 1971-ben és 1973-ban nyert egyéni bajnokságot, mindkét alkalommal Stewart vezetésével. 1969-ben is a brit volt a bajnok, de a géppel, melyet a Tyrrell készített, a Matra ért fel a csúcsra.

Sokak számára a Tyrrell 1997-es autói miatt lehet emlékezetes. A 025 kódnév alatt futó autót Jos Verstappen és Mika Salo vezették az évben. A 025 a Ford V8-as motorjaira váltott a 024-es Yamaha V10-eseiről, a megbízhatóságot előtérbe helyezve.

Ez azonban azt eredményezte, hogy a Tyrrellek csak a szintén V8-asokat használó Minardik és Lolak ellen volt versenyképesek, a többi csapattal szemben ledolgozhatatlan erőhátrányban voltak. És ez meg is látszott.

Ami miatt mégis emlékezetes az autó, az a nagy leszorítóerőt igénylő pályákon, például Monacóban használt X-szárnya, amit a pilótafülke két oldalára erősítettek, és jóval a pilóta sisakja fölé nyúltak. Igencsak látványos volt.

Jellemző volt a Tyrrellre, hogy szorult anyagi helyzetben is igyekeztek újításokon dolgozni, azonban még a jó ötlet X-szárnyakon is spórolniuk kellett, amik nem másból készültek, mint már nem használt régi első szárnyak újrahasznosított elemeiből.

Ricardo Rosset, Tyrrell 026 retired from the race on lap 26 with a broken gearbox.

Fotó készítője: Sutton Images