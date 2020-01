Az új szimulátorok jelenthetik a különbséget az F1-ben

A Forma-1-ben egyre nagyobb a szerepe a különböző szimulátoroknak, a mezőny új generációjának már teljesen természetes, hogy virtuális körülmények között készülnek, és már a gyári felkészülés része is a szimulátor.

Carlos Sainz éppen az ünnepek alatt szerezte be első komolyabb otthoni szimulátorát, és a csapatok is jelentős beruházást tettek ezen a téren. A szimulátorok új generációja már sokkal pontosabb képet nyújt a körülményekről, elengedhetetlen részévé válva a felkészülésnek.

Szinte az összes csapat új szimulátort szerez be idén, ennek azonban oka az is, hogy a 2021-es gazdasági szabályok előtt még kihasználják a költségvetési korlátozás hiányát. Ebből is következik, hogy a 2021-es költségvetési visszalépés előtt az idei év a valaha volt legdrágább esztendőnek ígérkezik, különösen a top csapatok számára.

A csapatok közül az Alfa Romeo már túlvan az ilyen irányú fejlesztésen, de már a Ferrarinál is beindult a munka. Ugyanakkor a legújabb technológia megszerzése még nem garancia, ehhez szükség van, hogy a virtuális és a valóságos pályán tapasztaltak összhangba kerüljenek.

A beállítások ugyanis nagyon fontosak, de kockázatosak is, egy kis tévedés is elég ahhoz, hogy a csapat hirtelen veszítsen a versenyképességéből. A Ferrarinál például többször is megtörtént, hogy a versenyhétvégék előtti éjszaka kitalált beállítások péntek délelőtt nem működtek, jelentős túlórát igényelve ezzel a mérnököktől péntek éjszaka.

A Mercedes ugyanakkor sokkal többet profitált a gyári háttérmunkából, gyakran már majdnem a tökéletes felállással érkezve. A legutóbbi szemléletes példa erre a 2019-es Abu Dhabi Nagydíj volt, amelynek első edzésének első gyors körében Valtteri Bottas olyan időre volt képes, amelyet a mezőny többi tagja csak szombaton tudott elérni.

A szimulátor fontosságára szintén példa, másik előjellel a Red Bull szingapúri felkészülése volt, ahol a felkészülés során jelentős hiba csúszott a számításokba, és már gyorsan be kellett látni, hogy a futamgyőzelemre jelentősen csökkentek az esélyek.

Akkor Alexander Albon így nyilatkozott. "A probléma a szimulátorban történt, teljesen átvert minket. A szimulátor valahogy meghatározta az autó beállításának a bázisát, de ha a pályán derül ki, hogy valami nem stimmel, akkor már bajban vagy" - mondta Albon.

"Túl merevre állítottuk a kasztnit, hiányzott a stabilitás, és az aerodinamikai terhelés is korlátozott volt" - mondta akkor a szimulátorból nyert információk alapján történt félreértésről a thai újonc.

A befektetés persze hatalmas, és nem csak a hardver, szoftver oldalon. A csapatok már megértették, hogy ennek a munkának mekkora a jelentősége, ezért az sem mindegy, hogy milyen versenyzőket vonnak be a szimulátoros munkába.

Azok a pilóták a legkeresettebbek, akinek van F1-es tapasztalata a pályán, és és képesek felmérni az autó reakcióit, és persze a gumik viselkedését. Ezért választotta az idei évre a Mercedes Stoffel Vandoorne-t, ahogy két évvel korábban tette azt a Ferrari Daniil Kvjat esetében.

A legutóbbi példa pedig az Alfa Romeóé, amely a Forma-1 rajtrácsáról az idei év után ismét kiesett Daniil Kvjatot bízta meg ezzel a feladattal. A lengyel már a februári teszteken is az Alfa rendelkezésére áll Barcelonában.

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak adott otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit.